McLaren F1 prévoit des évolutions pour ’faire la paix’ avec Las Vegas

Andrea Stella a déclaré que McLaren F1 vise à enfin briller à Las Vegas, une course qui a particulièrement été compliquée pour l’équipe par le passé. Après la troisième victoire de la saison de Lando Norris au Brésil, l’objectif sera de continuer le rebond amorcé, même si le tracé pourrait ne pas convenir à la MCL40 autant que celui d’Interlagos. Mais des évolutions pourraient tout changer.

Las Vegas offrira un défi très différent de celui de la semaine dernière quand la Formule 1 se rendra à Las Vegas dans une dizaine de jours. Le directeur de l’équipe de Woking estime que le retour de l’écurie aux États-Unis pourrait rapporter une belle moisson de points pour McLaren.

"C’est un tracé de circuit très différent, Vegas. De longues lignes droites" a déclaré Stella. "Nous l’avons vu à Monza, nous l’avons vu à Bakou, que lorsque l’exigence est de développer de la vitesse de pointe, notre McLaren n’est pas nécessairement la meilleure voiture."

"Nous savons que cela est aussi en quelque sorte lié à nos rapports de vitesse qui ne sont pas idéaux lorsque vous devez dépasser un certain niveau de vitesse maximale. Mais cela étant dit, je pense que nous abordons Vegas avec un certain optimisme parce que la voiture est plus rapide maintenant."

Le rythme est venu de plusieurs améliorations apportées depuis l’été, notamment un nouvel aileron avant au Brésil, qui suit mais précède aussi de nombreuses nouveautés.

"Après les améliorations apportées en Hongrie, il était encourageant de constater que nous étions en mesure de gagner – en réalité, nous aurions dû remporter la course à Madrid – mais par la suite, d’autres écuries ont introduit leurs propres évolutions et nous avons perdu cet avantage."

"Je pense que nous avons également pâti de nos séances de qualifications, qui n’ont pas été très bonnes. Il aurait été intéressant de voir Lando s’élancer aux avant-postes lors de courses comme celles d’Austin ou du Mexique ; je suis convaincu que nous aurions alors été en lice pour le podium."

"Cela dit, c’est bien grâce à ces améliorations – conjuguées, il est vrai, aux conditions de piste humide – que nous sommes désormais en position de nous battre pour la victoire."

"Et donc, ces améliorations seront complétées par d’autres pièces qui arriveront à Vegas, et elles constituent la base de ce qui sera la voiture de l’année prochaine. C’est donc très encourageant pour la trajectoire de McLaren : nous parvenons, semble-t-il, à traduire concrètement nos développements en performance sur la piste."

L’année dernière, Norris et Piastri ont terminé deuxième et quatrième à Vegas, avant que les deux voitures ne soient disqualifiées en raison d’une usure excessive du patin sous le plancher, ce qui avait relancé une course au titre qui tournait en faveur de Norris.

"Nous voulons y aller et obtenir un bon résultat parce que c’est probablement, de toutes les courses du calendrier, celle avec laquelle nous avons le plus lutté."

"Et même l’année dernière où nous avons fait une bonne course, nous nous sommes gâché la vie avec le problème d’usure du patin que nous avons eu. Nous avons donc hâte d’être à Vegas, d’y obtenir un bon résultat et d’enfin faire la paix avec cet endroit."

Si Stella s’est félicité des améliorations apportées, il souligne également que la manière dont l’équipe a géré la situation dans des conditions délicates, dimanche, constitue une avancée importante.

"Il est aussi crucial pour McLaren d’avoir réalisé des arrêts aux stands solides, car nous sortons d’une période où nos arrêts manquaient de régularité. La gestion des opérations dans ces conditions changeantes est tout aussi importante ; nous avons en effet connu des courses décevantes par le passé, comme au Canada, où nous avions pris le départ en pneus intermédiaires, avec ce double tour de formation supplémentaire. Honnêtement, c’était un concours de circonstances malheureux."

"Il est donc très positif que nous ayons su maîtriser ces conditions, y compris depuis le muret des stands. Je suis très fier d’avoir vu l’équipe évoluer à un niveau aussi élevé."