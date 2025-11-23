Antonelli rebondit après sa Q1 manquée et décroche une solide 5e place à Las Vegas

Kimi Antonelli a livré un Grand Prix de Las Vegas convaincant, transformant une journée de samedi frustrante en une prestation solide et pleine de maturité.

Parti loin sur la grille après avoir été éliminé dès la Q1, l’Italien a su remonter le peloton pour offrir à son équipe une 5e place précieuse, malgré une pénalité de 5 secondes qui aurait pu compromettre son résultat.

Très satisfait de sa prestation, Antonelli n’a pas caché son soulagement et sa fierté après l’arrivée.

"Je suis très heureux de la manière dont notre course s’est déroulée ce soir. C’était comme une forme de rédemption après hier, où nous avions été éliminés en Q1," confie-t-il. "C’est dommage d’être parti d’aussi loin car, sans cela, nous aurions clairement pu nous battre à l’avant."

Malgré un contexte compliqué, le jeune pilote estime que son équipe et lui ont su maximiser chaque opportunité.

"Cela dit, nous devons être satisfaits de notre performance aujourd’hui et du fait d’avoir pu rapporter de bons points à l’équipe après une qualification difficile."

Au milieu de la course, un nouveau défi est venu perturber sa remontée : l’apparition de graining sur ses pneus avant.

"À mi-course, j’ai commencé à voir apparaître du graining sur les pneus avant. Ça m’a un peu inquiété car je craignais que nous soyons forcés d’effectuer un second arrêt et de perdre les positions que nous avions gagnées."

"Je me suis concentré sur le dialogue avec les pneus, en leur demandant de tenir bon !" raconte-t-il en souriant. "Finalement, le graining s’est estompé, et j’ai pu remettre du rythme et enchaîner de bons tours pour limiter les dégâts de ma pénalité et prendre la 5e place."

Ce résultat vient confirmer la solidité d’Antonelli en course... et cela pourrait se transformer en podium pour lui si les deux McLaren venaient à être disqualifiées (à lire ici).