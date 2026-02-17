’Ce n’est pas un centre d’appels’ : Smedley tacle les ingénieurs de course de Ferrari

Le rôle des ingénieurs de course en F1 est crucial, et cela a été un point faible de Ferrari depuis plusieurs années. Après des années difficiles avec Xavi Marcos, Charles Leclerc travaille avec Bryan Bozzi, mais la communication reste parfois délicate, tandis que Lewis Hamilton a connu une première année compliquée avec Riccardo Adami.

Ce dernier ne sera plus en poste en 2026, et le septuple champion du monde va avoir un ingénieur provisoirement. Pour Rob Smedley, ancien ingénieur de Formule 1, les signes d’agacement de Hamilton, qui a parfois demandé à Adami de se taire, étaient le signe d’une relation qui ne fonctionnait pas.

"Si ce genre de commentaires arrive à la radio, c’est que la relation n’est pas encore totalement formée, et c’est là qu’elle peut devenir malsaine. C’est un signe clair que la frustration déborde" a déclaré Smedley dans le podcast High Performance.

"C’est le travail de l’ingénieur de course, quand le pilote pose une question, vous devez en savoir assez sur la voiture et avoir un certain niveau d’expertise dans tous les domaines. Vous devez maîtriser votre sujet au point que, lorsque le pilote pose une question, alors qu’il est seul dans sa monoplace, roulant à plus de 300 km/h, vous puissiez lui répondre rapidement."

"Cela me fait vraiment de la peine quand j’entends ’on revient vers toi’. Mec, ce n’est pas un centre d’appels ! Le gars essaie d’être à 100 % de ses performances. Réponds-lui, donne-lui confiance, montre-lui que tu sais ce que tu fais."

"Sinon, c’est comme dire ’je reviens vers toi, je dois aller demander à un adulte’. Ce sont ces petites choses qui érodent la confiance, et c’est là que la relation commence à devenir plus nerveuse et plus difficile."

"L’ingénieur Ferrari en question a eu une longue et brillante carrière, et il a été recommandé à Lewis par Sebastian Vettel. Il avait une excellente relation et a connu beaucoup de succès avec Sebastian. Mais parfois, c’est comme mon histoire avec Felipe [Massa] en 2006 : si l’alchimie ne prend pas, ça ne marche pas."

L’ancien ingénieur de course de Ferrari a affirmé que ceux qui occupent le même rôle devraient avoir suffisamment de connaissances pour répondre instantanément à un pilote, et qu’ils jouent un rôle aussi important que le pilote dans le succès.

"Je pense honnêtement que c’est du 50/50. D’après ce que je sais d’autres sports comme le football ou le rugby, c’est toujours une répartition d’environ 50/50 quand on travaille avec des athlètes."

"Dans une équipe de Formule 1, l’ingénieur de course est de fait l’entraîneur principal de ce pilote ; vous ne pouvez donc pas arriver sans aucune idée du côté technique du job."

"Il est vraiment important de comprendre comment la voiture fonctionne, comment le pilote interagit avec le véhicule et comment optimiser l’ensemble. Mais si vous ne comprenez pas qu’il y a un être humain dans la voiture, un athlète avec tous les défauts que nous, ’simples mortels’, avons, alors ça ne marchera jamais."

Smedley a cité Max Verstappen et Gianpiero Lambiase comme le meilleur exemple actuel d’une relation solide entre un pilote et son ingénieur en Formule 1 : "C’est la seule relation que je vois qui ressemble un peu à une relation à l’ancienne. Mais n’oubliez pas qu’ils sont ensemble depuis un bon moment maintenant, presque 10 ans."

"Si la perception est qu’ils ne s’entendent pas, je pense au contraire que la manière dont ils peuvent être aussi francs et honnêtes l’un envers l’autre prouve exactement l’inverse. Ils s’entendent très, très bien. Et je pense que Max sait que ’GP’ a joué un rôle majeur dans son succès. Bien sûr, il ne recevra jamais les mêmes honneurs que Max."

"Quand je regarde les courses de Formule 1 et que j’écoute certains ingénieurs et leurs pilotes discuter, l’ingénieur peut paraître presque trop servile. Prenez les devants, dites-leur ce que vous voulez. Je n’entends pas l’intégralité de la conversation, j’écoute cela en tant que fan de l’extérieur. Mais c’est essentiel : dites-leur ce dont vous avez besoin."