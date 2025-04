Aston Martin F1 a du travail pour ’se rapprocher du top 10’

Fernando Alonso a encore vécu une journée difficile pour débuter le Grand Prix d’Arabie saoudite. Le pilote Aston Martin F1, qui disait la semaine dernière ne pas pouvoir viser le top 10 à la régulière, en semble encore très loin ce vendredi.

"Nous avons fait des tours propres et le rythme est toujours en retrait d’où nous aimerions qu’il soit. Nous avons fait quelques tests aujourd’hui, on va comparer les données des deux voitures et essayer de se rapprocher du top 10" a déclaré Alonso.

"Djeddah m’a toujours réussi en termes de résultats, j’ai toujours été à l’aise ici, et comme je l’ai dit, la voiture n’est pas dans la bonne fenêtre. On a un problème d’adhérence à l’avant, ce qui enlève beaucoup de confiance pour attaquer les virages, et on doit en retrouver demain."

L’Espagnol s’est plaint d’avoir dépassé 26 voitures en un tour, et il détaille ce point d’humour : "C’était difficile ! J’ai été malchanceux lors du premier tour. Le deuxième était propre, donc on verra demain. Il faudra être chanceux en Q1 mais c’est souvent mieux géré en qualifs qu’en essais, donc on espère une qualif propre."

Lance Stroll a connu une journée difficile durant laquelle il n’a pas trouvé de rythme, et a en plus connu une sortie de piste, heureusement sans gravité, qui a perturbé ses tours.

"Ce n’était pas la journée la plus compétitive, on va voir ce sur quoi on peut travailler ce soir pour progresser demain" a déclaré Stroll, qui explique son tête-à-queue. "L’arrière s’est bloqué et j’ai perdu la voiture. C’est piégeux, on va essayer d’améliorer cela."

Le Canadien n’est pas certain, avec les performances actuelles de son AMR25, de pouvoir sortir de la Q1 : "Ce sera une mission difficile c’est sûr, nous ne semblions pas en forme aujourd’hui mais on verra ce qu’on peut faire demain."