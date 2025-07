Alonso apprécie la dynamique et les évolutions d’Aston Martin F1

Aston Martin F1 est de nouveau sur une bonne lancée et peut finir la saison 2025 en beauté... à son niveau.

Après un début de saison a été difficile, Fernando Alonso a enchaîné quatre arrivées consécutives dans les points.

A Spa, le pilote espagnol sent-il enfin une certaine dynamique avec l’AMR25, une Formule 1 qui ne lui plaisait vraiment pas lors du début de l’année.

"Oui. Je pense que depuis Silverstone, probablement grâce au package que nous y avons introduit, nous sommes un peu plus compétitifs et à la limite de la Q3 et des points chaque week-end. J’espère donc pouvoir maintenir cette dynamique."

"Nous avons plus de nouvelles pièces ce week-end. La priorité est de comprendre si ces nouvelles pièces apportent de la performance. Lors d’un week-end Sprint, il est toujours difficile d’y parvenir avec une seule séance d’essais libres. La météo pourrait être défavorable. Ce sera donc la priorité absolue. Ensuite, oui, essayer de marquer des points si possible ce week-end. Mais en termes de performances de la voiture, je pense que comprendre les nouveautés sera la principale difficulté... mais aussi la priorité absolue."

Nous entamons la deuxième partie de la saison 2025. Après avoir vu les performances de l’équipe lors des 12 premières courses, quel est l’objectif pour cette deuxième partie de saison, en cette année de transition vers la nouvelle réglementation ?

"En fait, je pense que 80 % de l’attention est déjà portée sur 2026, d’une certaine manière. Pas seulement pour les ingénieurs et l’équipe de conception. C’est aussi dans la tête des pilotes, à l’exception peut-être des deux pilotes McLaren !"

"Nous autres, nous réfléchissons un peu et rêvons à ce que pourrait être une bonne saison l’an prochain, car cette année ne changera que très peu, je pense, pour la deuxième partie. C’est donc amusant de voir le milieu de peloton si serré, et peut-être y aura-t-il de l’action en deuxième partie de saison, et ce sera une lutte pour les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième places au championnat des constructeurs. Ca me parait compromis pour Alpine..."

"Mais à part ça, je pense qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. Apprendre, progresser, travailler au mieux avec l’équipe. Et comme je l’ai dit, pour marquer des points tous les deux ou trois week-ends, essayez de faire mieux au championnat constructeurs et s’amuser."

Le timing de ce nouveau package d’évolutions, avec des conditions météo incertaines, un format Sprint et des gommes différentes de 2024, pose question. L’équipe lui a-t-elle expliqué le raisonnement derrière l’introduction de cette évolution ce week-end et pourquoi ?

" Non. Mais je pense que l’équipe essaie d’intégrer les évolutions dès qu’elles sont prêtes. C’était probablement prévu pour Budapest ou plus tard dans la saison, et ils ont réussi à l’intégrer un peu plus tôt, et nous avons l’occasion de les tester ici. Rien ne garantit que nous l’utiliserons en course si nous n’avons pas le temps de le faire. Mais en même temps, je pense que c’était bienvenu : la volonté de toute l’équipe d’usine d’intégrer les nouvelles pièces dès que possible. Voyons donc si nous pouvons les tester correctement. Si nous le faisons et que nous choisissons de les utiliser en course, nous aurons de meilleures sensations après le week-end. Si nous ne pouvons pas bien les tester en Libres, nous choisirons peut-être de ne pas les installer pour les qualifications. En même temps, je pense que le parc fermé sera ouvert après la course Sprint, ce qui nous permettra de profiter de la première partie du week-end pour faire des essais, puis de courir dimanche avec les meilleures spécifications. Les possibilités sont donc nombreuses. Je ne suis pas inquiet."

Lance Stroll, son équipier, se dit lui d’abord ravi de retrouver Spa-Francorchamps.

"Le circuit lui-même, c’est une de ces pistes spéciales, c’est spécial de revenir chaque année, comme Silverstone ou Suzuka. Il y a des virages rapides où la voiture prend vie, j’ai hâte de rouler."

Comme Alonso, Stroll a fini dans les points à Silverstone.

"C’était une course intense avec les conditions changeantes, il fallait survivre et c’était difficile mais c’est bien de marquer des points. De bon augure pour Spa qui pourrait nous poser le même défi."

Ce week-end il y a toutefois un Sprint en plus à gérer.

"C’est toujours plus intense lors des week-ends de Sprint, il faut mettre la voiture dans la bonne fenêtre avec une seule séance d’essais, c’est un défi. Il faut un bon feeling dès les premiers essais et voir ensuite où l’on va à partir de là."