Tsunoda : Laurent Mekies m’a dit que je lui avais manqué !

Yuki Tsunoda est heureux de voir Laurent Mekies arriver dans le paddock de Spa-Francorchamps dans la peau du directeur de Red Bull Racing. Le Français a en effet remplacé Christian Horner à la tête de l’équipe de Milton Keynes durant les deux dernières semaines.

Le pilote de la monoplace au numéro 22 se félicite de ce changement car il a travaillé avec Laurent Mekies pendant plus d’un an chez Racing Bulls, et les deux hommes s’entendent très bien.

"On a une très bonne relation, on a un passé dans lequel on a travaillé ensemble. Je sais exactement comment il travaille, et les choses qu’il peut apporter à l’équipe. Je suis arrivé dans le paddock avec lui, il était excité et il a dit que je lui avais manqué, donc c’est très bien !" a souri un Tsunoda visiblement touché par ces propos.

"Il vient juste d’arriver en milieu de saison, et il n’a eu que deux semaines. Donc je ne pense pas qu’il changera vraiment quelque chose pour l’instant. La dynamique restera probablement la même. Il va observer les prochaines courses et voir ce qu’il peut faire."

"Mais, oui, au moins nous savons que nous avons une bonne relation. Je peux discuter avec lui. Je n’ai pas vraiment besoin de m’adapter à la relation ou de créer une relation, ce qui est bien. J’ai l’impression de revenir chez Racing Bulls avec un maillot différent, mais c’est cool."

Mais Horner a aussi soutenu Tsunoda cette semaine : "Oui, je pense qu’il n’y a pas grand-chose à dire. Et j’apprécie le soutien que Christian m’a apporté lors des courses précédentes. J’ai aussi reçu un message de sa part hier pour me dire de montrer ce dont je suis capable, et c’était un message sympa."

Le Japonais ne s’inquiète pas pour la pluie prévue ce week-end : "C’est l’histoire habituelle en Belgique, je ne pense pas qu’il y ait une seule année sans pluie. Je vais tenter de profiter de ces conditions même si c’est piégeux et difficile. C’est un Sprint donc on n’a pas beaucoup de temps pour s’adapter. Mais j’ai déjà piloté sous la pluie ici et je suis confiant."

Comme souvent, il ne disposera pas des dernières évolutions de Red Bull. Il espérait recevoir celles qu’avait Max Verstappen sur sa RB21 en Autriche et à Silverstone, mais il devra encore patienter.

"Non ce ne sera pas le cas. On m’en a informé hier, je vais garder le même package. C’est comme ça, ce n’est pas idéal, mais l’équipe travaille dur pour sortir les évolutions et l’amener aussi vite que possible. Avec un peloton si serré, ce serait bien. Mais l’équipe le sait."