Leclerc espère que Ferrari a ’tiré des leçons’ sous la pluie pour ce week-end

Charles Leclerc espère tourner la page d’un Grand Prix de Grande-Bretagne décevant. Le pilote Ferrari a travaillé avec son équipe pour que les difficultés de la SF-25 sous la pluie ne se reproduisent plus, après une grande frustration à Silverstone.

Heureusement, la Formule 1 arrive en Belgique ce week-end et il est un grand fan du circuit de Spa-Francorchamps. Il espère donc que ce sera plus facile pour lui ce week-end.

"Tout s’est mal passé là-bas, mais il arrive parfois, au cours d’une saison, de faire une mauvaise course. Cependant, ici en Belgique, je suis convaincu que nous pouvons nous rattraper et revenir au niveau auquel nous avons récemment performé, lorsque nous étions généralement capables de nous battre pour les places sur le podium" note Leclerc.

"De plus, personnellement, je pense que c’est l’un des plus beaux circuits au monde et qu’il restera toujours un endroit spécial pour moi, car c’est ici que j’ai remporté ma première victoire en Formule 1 avec la Scuderia Ferrari."

Le Monégasque prédit des progrès pour Ferrari ce week-end, mais il reste sceptique pour aller chercher McLaren : "Ce sont de petites améliorations qui nous mèneront sans aucun doute dans la bonne direction. Cela dit, nous devons également garder à l’esprit qu’à l’heure actuelle, il nous manque trois ou quatre dixièmes par rapport à McLaren."

"Nous avons besoin si nous voulons gagner, et pour l’instant, aucune évolution ne permet d’obtenir une telle marge en Formule 1. À l’usine, nous avons fait un excellent travail et j’ai hâte d’essayer ces nouveautés en piste lors des essais libres demain."

Et de confirmer que la pluie ne l’aide pas, notamment parce que ses réglages compliquent la situation. Mais il espère que Silverstone aura apporté des réponses, car la pluie est prévue ce week-end : "Pour nous, cela a clairement ajouté un degré de difficulté."

"Sur piste mouillée, notre voiture est moins compétitive et très difficile à piloter. De plus, les conditions humides ne conviennent pas au réglage plus extrême que j’ai adopté cette saison, même si sur piste sèche, il me permet de tirer le meilleur parti de la SF-25."

"S’il pleut également ici en Belgique, ce sera l’occasion pour nous de voir si nous avons tiré les leçons de Silverstone et si nous pouvons améliorer nos performances sur piste mouillée, ce dont je suis convaincu."