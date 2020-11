Sébastien Ogier prolonge avec Toyota en WRC

Le Français a signé un nouveau contrat d’un an avec Toyota Gazoo Racing pour disputer la saison 2021 du Championnat du Monde FIA des Rallyes.

Sébastien Ogier, qui visera un septième titre mondial à l’ACI Rally Monza le mois prochain (3-6 décembre), avait précédemment annoncé qu’il se retirerait du WRC fin 2020 après une seule saison avec le constructeur japonais.

L’impact de la Covid-19, qui a tronqué le calendrier, a toutefois incité le Français à revoir ses plans et il a confirmé vendredi après-midi (20 novembre) qu’il restera avec Toyota pour une année supplémentaire.

« Nous avons eu une saison courte avec seulement quelques rallyes, mais assez pour que je puisse voir à quel point j’aime vraiment travailler avec l’équipe et piloter cette voiture », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas mon projet initial, mais je pense que cette année a été très particulière pour tout le monde sur cette planète, et le fait d’avoir dû passer autant de temps à la maison cette année, comme beaucoup de gens, sans oublier que je n’ai pas réalisé la saison 2019 que j’espérais, font qu’il n’était pas idéal de conclure ma carrière sur une saison aussi étrange. C’est donc certainement l’une des raisons pour lesquelles j’ai changé d’avis à propos de ma retraite. Le plan est de continuer à attaquer en 2021 et, espérons-le, de connaître une saison plus normale et de viser un dernier titre. »

Sébastien Ogier a rejoint Toyota Gazoo Racing après une campagne décevante avec Citroën Racing en 2019.

Deuxième du Rallye Monte-Carlo pour ses débuts avec la Toyota Yaris WRC, le Français s’est imposé au Mexique dès son troisième départ. Après ses autres podiums en Estonie et en Italie, Sébastien Ogier aborde la dernière manche du calendrier avec un déficit de quatorze points sur son équipier Elfyn Evans dans la course au titre chez les pilotes.

Sébastien Ogier joue également un grand rôle dans la reconquête du titre constructeurs menée par Toyota. La marque nippone compte sept points de retard sur Hyundai Motorsport avant la finale.

« Le potentiel pour gagner des rallyes et des titres est clairement là et c’est tout ce qu’un pilote de rallye recherche », a ajouté Sébastien Ogier. « Je pense que tous les ingrédients sont là, donc à nous de jouer et j’ai déjà hâte d’être à la saison prochaine. »

Cette annonce permet également de finaliser les équipages 2021 pour Toyota, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä ayant encore une année à leurs contrats. Le Japonais Takamoto Katsuta devrait poursuivre son programme TGR Rally Challenge sur une autre Toyota Yaris WRC.