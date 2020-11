Le point sur les transferts pour la saison 2021 d’IndyCar

Bien que la saison 2021 d’IndyCar ne sera lancée qu’au mois de mars prochain, le plateau se met déjà en place, avec l’arrivée et les transferts de plusieurs pilotes déjà confirmés.

L’équipe Penske accueillera Scott McLaughlin, triple champion de Supercars australien en titre, et redeviendra une structure à quatre monoplaces pour la première fois depuis 2017.

C’est aussi le cas pour Chip Ganassi Racing, qui conserve le champion Scott Dixon et Marcus Ericsson, accueille Alex Palou, et engagera une quatrième voiture pour le septuple champion de NASCAR, Jimmie Johnson.

Chez Arrow McLaren SP, Oliver Askew sera remplacé par l’ancien de Ganassi, Felix Rosenqvist. Chez AJ Foyt, Sébastien Bourdais fait un retour à temps plein après une pige réussie en fin de saison 2020 avec l’équipe. Le Français avait terminé la saison par une quatrième place à St Pete.

Chez Andretti, la place laissée vacante par Zach Veach pourrait revenir à James Hinchcliffe. Meyer Shank Racing engagera une seconde monoplace pour six courses et celle-ci reviendra au triple vainqueur de l’Indy 500, Helio Castroneves.

Num Équipe Pilote 2 Team Penske Josef Newgarden 3 Team Penske Scott McLaughlin 4 AJ Foyt Enterprises TBA 5 Arrow McLaren SP Pato O’Ward 06 Meyer Shank Racing Helio Castroneves* 7 Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist 8 Chip Ganassi Racing Marcus Ericsson 9 Chip Ganassi Racing Scott Dixon 10 Chip Ganassi Racing Alex Palou 12 Team Penske Will Power 14 AJ Foyt Enterprises Sébastien Bourdais 15 Rahal Letterman Lanigan Graham Rahal 18 Dale Coyne with Vasser-Sullivan Santino Ferrucci 20 Ed Carpenter Racing Ed Carpenter** 21 Ed Carpenter Racing Rinus VeeKay 22 Team Penske Simon Pagenaud 26 Andretti Autosport TBA 27 Andretti Autosport Alexander Rossi 28 Andretti Autosport Ryan Hunter-Reay 30 Rahal Letterman Lanigan Takuma Sato 48 Chip Ganassi Racing Jimmie Johnson*** 59 Carlin TBA 60 Meyer Shank Racing Jack Harvey 88 Andretti Harding Steinbreenner Colton Herta 98 Andretti Herta & Curb-Agajanian Marco Andretti

* Castroneves disputera six courses dont l’Indy 500

** Carpenter courra sur ovale et partagera la 20 avec un pilote encore inconnu

*** Johnson ne courra pas sur ovale et partagera la 48 avec un pilote inconnu