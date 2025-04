Officiel : McLaren va rejoindre le WEC et les 24H du Mans avec une Hypercar

C’est par un simple message que McLaren a annoncé un programme en WEC : "we’re back", ou "nous sommes de retour", puisque la marque de Woking a déjà couru au Mans dans les années 90, avec une victoire à la clé en 1995.

Le programme de sport auto de McLaren est déjà très étoffé, avec la F1, la Formule E, l’IndyCar et le WEC en catégorie GT, mais le constructeur disait depuis un moment via son PDG Zak Brown qu’il réfléchissait à un retour en championnat du monde d’endurance et aux 24 Heures du Mans.

McLaren rejoint donc Ford et Genesis, qui ont annoncé tardivement une arrivée en WEC, alors que le plateau est déjà bien étoffé. En 2025, la catégorie Hypercar a perdu deux constructeurs avec l’arrêt du programme Isotta Fraschini et la réduction de celui de Lamborghini, qui se concentre pour le moment sur l’IMSA.

Mais avec trois constructeurs supplémentaires, et en imaginant qu’aucun départ n’intervienne d’ici là, la grille de l’année 2027 sera la plus fournie de l’histoire du championnat en termes de prototype de catégorie reine de l’endurance.

On sait peu de choses sur la future Hypercar de McLaren, mais on sait déjà qu’elle répondra à la réglementation LMDh, comme la Porsche et l’Alpine actuellement, et non comme la Ferrari et la Peugeot, qui sont des créations à 100 % en catégorie LMH.

D’après plusieurs rumeurs, McLaren aurait choisi Dallara parmi les quatre fournisseurs de châssis, comme Cadillac et BMW, qui sont eux aussi engagés sous la réglementation LMDh. Le moteur serait un V6 bi-turbo basé sur le bloc de l’Artura, la supercar hybride de la marque actuellement.

Les programmes en WEC devant être confiés à des équipes qui font rouler les voitures, c’est sans surprise à United Autosports que reviendra cette tâche, puisque l’équipe appartient aussi à Zak Brown et exploite déjà les McLaren 720S GT3 Evo en WEC.

Du côté des pilotes, les pensionnaires actuels d’United Autosports seront évidemment favoris, à commencer par Renger van der Zande, Paul di Resta, Oliver Jarvis ou encore Ben Hanley.