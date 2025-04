F2, Sakhir, Course Sprint : Marti s’impose dans le dernier tour

Dixième des qualifications dominées par Fornaroli hier, Dürksen occupe la pole position aujourd’hui. Le Paraguayen est leader du championnat après sa victoire à Melbourne et il s’élance bien au départ, conservant l’avantage sur Beganovic et Villagomez. Mais la voiture de sécurité entre de suite en action : Montoya est arrêté au virage 8, tandis que Martins a des dégâts à son aileron avant après une légère collision avec Dunne.

Au quatrième tour, la course est relancée et Dürksen reste en tête devant Beganovich. Non loin derrière eux, Marti dépasse Dunne pour le gain de la cinquième place, mais Dunne va réussir à reprendre sa position un peu plus tard. Après être sorti de la zone DRS de Dürksen, Beganovic se replace bien et est plus rapide que le leader de la course : au virage 4 il dépasse le pilote AIX Racing et prend la tête de la course. Quelques tours plus tard, Dunne double Villagomez au premier virage.

La mi-course est à présent dépassée et Beganovic a plus d’une seconde d’avance sur Dürksen. Mais Esterson est arrêté au virage 8 et la voiture de sécurité revient en piste. De nombreux pilotes hors des points s’arrêtent alors aux stands passer en pneus neufs. Le drapeau repasse au vert et Dürksen reprend la tête face à Beganovic.

Verschoor est troisième devant Marti et derrière eux, Dunne et Browning se touchent à la sortie du virage 5 et perdent des positions au profit de Villagomez. Dans le peloton, ça se touche aussi au virage 12 que Mini, Crawford et Goethe essaient de passer à trois de front. Tous réussissent à continuer sans dommage. Troisième, Verschoor plonge à l’intérieur au virage 8 et dépasse Beganovic, et cette manoeuvre permet à Marti de s’emparer de la deuxième place quand il les double tous les deux !

On entre dans le dernier tour et le suspens est total pour la victoire avec quatre pilotes à la lutte : Dürksen, Marti, Verschoor et Beganovich. Au premier virage, Marti n’attend pas et dépasse Dürksen. Le Paraguayen se loupe ensuite au virage 10 et cette fois c’est Verschoor qui en profite pour passer.

La victoire revient donc à Marti devant Verschoor et Dürksen. Beganovic termine au pied du podium tandis que la cinquième place revient finalement à Goethe, devant Lindbald et Villagomez. Le dernier point est pour Mini.