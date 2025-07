F2, Spa-Francorchamps, Course Principale : Stanek hérite de la victoire sur tapis vert

Il a beaucoup plu ce matin à Spa, ce qui a conduit à l’annulation de la course de Formule 3, mais la pluie s’est calmée pour le départ de la F2, qui aura tout de même lieu derrière la voiture de sécurité. Alex Dunne a signé la pole vendredi devant Miyata, et l’Irlandais conserve la tête de la course au départ, alors que Stanek passe Miyata à La Source. Mais Miyata reprend sa deuxième place un peu plus loin dans ce premier tour.

Au quatrième tour, Dunne se plaint déjà de l’usure de ses pneus, et Miyata revient sur lui rapidement. Dès l’ouverture de la fenêtre des arrêts aux stands, on assiste aux premiers changements pour passer de nouveaux pneus pluie : Meguetounif, Maini et Montoya s’arrêtent. Dans le peloton, Browning passe Fornaroli à La Source pour la neuvième position. Alors quatrième, Martins écope d’une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé les limites de la piste... et il en a une deuxième identique quelques tours plus tard !

Alors que les leaders s’arrêtent aux stands effectuer leur arrêt obligatoire, la pluie se remet à tomber. Browning est surpris à la sortie des stands et part en tête à queue : il repart mais a perdu beaucoup de temps. Stanek et Dunne sont quant à eux côte à côte, et Dunne ressort vainqueur de leur lutte. Mais devant eux on trouve des pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés, comme Goethe. Dunne manque de perdre sa voiture derrière lui : il doit se dépêcher de passer car Stanek revient. C’est chose faite pour Dunne à Pouhon, par l’extérieur.

C’est maintenant Stanek qui est ralenti par Goethe, ce qui permet à Miyata de revenir et de dépasser le pilote tchèque au moment où Goethe s’arrête aux stands. Lindblad en profite également pour doubler Stanek au premier virage. Mais deux tours plus tard, catastrophe pour Miyata qui part en tête à queue ! Il perd deux places, au profit de Lindblad et Stanek. Dans le même temps, Fornaroli dépasse Beganovic et un peu plus tard Browning prend la cinquième place à Marti à la dernière chicane.

La voiture de sécurité revient en piste : Montoya est parti en tête à queue dans le Raidillon et sa PREMA a calé. L’avance de quatre secondes que Dunne avait réussi à creuser est effacée. Mais on ne saura jamais ce qui aurait pu se passer au re-start, car Goethe est arrêté sur problème mécanique dans la ligne droite de Kemmel. La course est alors arrêtée par drapeau rouge et ne reprendra pas.

La victoire aurait donc dû revenir à Dunne devant Lindblad... mais Dunne écope de dix secondes de pénalité pour une mauvaise procédure de départ lors du tour de formation et Lindblad est disqualifié pour une pression des pneus inférieure à a limite ! C’est donc Stanek qui s’impose devant Miyata et Browning. Marti est classé quatrième devant Fornaroli et Mini. Beganovic termine septième avec le meilleur temps au tour. Martins se classe finalement huitième et Dunne est relégué à la neuvième place, tandis que le dernier point est empoché par Cordeel.