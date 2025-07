F2, Spielberg, Course Sprint : Marti gagne une course mouvementée

Vendredi, c’est Fornaroli qui a signé la pole sur le Red Bull Ring, devançant Martins de 14 millièmes seulement. Dixième de cette séance de qualifications, Bennett est en pole devant Dürksen. Crawford ne peut malheureusement même pas prendre le départ de cette course, sa monoplace ayant calé il est poussé dans la voie des stands.

Le départ de Bennett n’est pas optimal et Dürksen en profite pour prendre la tête, tandis que Marti passe de la cinquième place à la deuxième. Au virage 3, Meguetounif plonge à l’intérieur de Lindblad mais l’accroche en sautant sur le vibreur : ceci l’envoie effectuer un tonneau par-dessus Browning qui était devant eux. Le drapeau rouge est déployé, et fort heureusement tout le monde va bien, même s’ils doivent bien sûr tous trois abandonner.

Le re-start est un départ lancé et la course se jouera au chrono, et non au nombre de tours : il reste 34 minutes. Dürksen réussit son départ, alors que derrière lui Marti a plus de mal avec la température de ses pneus et se bat pour garder Stanek derrière.

Très vite la course est de nouveau neutralisée : cette fois c’est la voiture de sécurité qui entre en piste à la suite d’un accrochage entre Beganovic et Goethe, une nouvelle fois au virage 3. Au re-start Dürksen maitrise encore le peloton derrière lui. Si au début il creuse l’écart sur ses poursuivants, quelques tours plus tard Marti a bien réduit l’écart et est revenu dans la zone DRS.

Pendant ce temps, Martins double Dunne au virage 3, ce qui permet aussi à Montoya de passer. Dunne tentera de repasser quelques tours plus tard au virage 4, mais Martins rependra l’avantage. Au 18è tour, Marti passe à l’action et double Dürksen : voilà l’Espagnol nouveau leader de cette course. Jusqu’au dernier tour, Stanek essaiera à son tour de passer Dürksen, en vain.

Dans ce dernier tour justement, Cordeel part en tête à queue en courant après un éventuel podium, et Mini, Fornaroli et Bennett vient tour à tour s’encastrer dans sa monoplace ! Tous les pilotes vont bien, et cet accrochage permet aux pilotes derrière eux de gagner quatre places d’un coup.

La victoire revient donc à Marti devant Dürksen et Stanek. Verschoor termine quatrième et revient à un point de Dunne au championnat. Sebastian Montoya prend la cinquième place devant Dunne et Martins, tandis que le dernier point du jour revient à Miyata.