Renault Captur 2025 : Le SUV compact polyvalent par excellence

Découvrez le Renault Captur 2025 : un SUV compact alliant design élégant, technologies modernes et motorisations variées pour répondre à toutes vos attentes.​

Depuis son lancement, le Renault Captur s’est imposé comme une référence incontournable dans le segment des SUV urbains. Avec l’arrivée de sa version 2025, Renault entend renforcer cette position en proposant un véhicule encore plus abouti, mêlant design séduisant, technologies de pointe et une gamme de motorisations diversifiée. Parmi les nombreux atouts de ce modèle, l’attention portée à l’espace intérieur et au volume du coffre est particulièrement remarquable — comme vous pouvez le découvrir en détail ici : renault captur interieur coffre.

Un design extérieur raffiné et moderne

Le Renault Captur 2025 arbore un design extérieur qui conjugue élégance et dynamisme. Ses lignes fluides et sculptées lui confèrent une allure contemporaine, tandis que sa face avant redessinée, inspirée des modèles Rafale et Scenic, lui apporte une identité visuelle forte. Les projecteurs à LED affinés et la calandre élargie renforcent son caractère affirmé, faisant du Captur un véhicule qui ne passe pas inaperçu en ville comme sur route.​

Un habitacle alliant confort et technologie

À l’intérieur, le Captur 2025 offre un environnement pensé pour le bien-être des occupants. Les matériaux utilisés sont de qualité supérieure, avec une attention particulière portée aux finitions, offrant une ambiance à la fois chaleureuse et moderne. L’ergonomie a été optimisée pour faciliter l’accès aux commandes et améliorer l’expérience de conduite.​

Le tableau de bord intègre un écran tactile vertical de 10,4 pouces, doté du système d’infodivertissement OpenR Link basé sur Google. Cette interface intuitive permet une connectivité avancée, incluant la navigation en temps réel, la commande vocale et la compatibilité avec les smartphones via Apple CarPlay et Android Auto. Les mises à jour à distance garantissent que le système reste toujours à jour, offrant ainsi une expérience utilisateur optimale.​

Modularité et espace intérieur

Le Captur 2025 se distingue par sa modularité exemplaire. La banquette arrière coulissante sur 16 centimètres permet d’ajuster l’espace entre les passagers arrière et le volume du coffre selon les besoins. Ainsi, le volume de chargement peut varier de 536 à 1 275 litres, offrant une flexibilité appréciable pour les trajets quotidiens ou les escapades du week-end. Le renault captur interieur coffre impressionne par sa modularité et sa capacité à allier confort et praticité au quotidien.

L’habitabilité est également au rendez-vous, avec un espace généreux pour les jambes et une garde au toit confortable, assurant un confort optimal pour tous les passagers.

Une gamme de motorisations pour tous les besoins

Renault propose pour le Captur 2025 une palette de motorisations répondant aux différentes attentes des conducteurs :​

Essence TCe 90 : Ce moteur trois cylindres turbo de 1,0 litre développe 90 chevaux, offrant un bon compromis entre performances et consommation de carburant. Il est idéal pour une utilisation urbaine et périurbaine.​

Hybride E-Tech 145 : Associant un moteur essence de 1,6 litre à deux moteurs électriques, cette version hybride développe une puissance combinée de 145 chevaux. Elle permet une conduite fluide et économique, avec la possibilité de rouler en mode 100 % électrique sur de courtes distances, réduisant ainsi les émissions en ville. ​

GPL TCe 100 : Pour ceux qui recherchent une alternative économique et écologique, le Captur est également disponible en version GPL. Ce moteur de 1,0 litre offre 100 chevaux et permet de réduire les coûts de carburant tout en diminuant les émissions de CO₂. ​

Chaque motorisation est conçue pour offrir une expérience de conduite adaptée aux besoins spécifiques des automobilistes, qu’il s’agisse de trajets urbains, routiers ou mixtes.​

Comportement routier et confort de conduite

Le Renault Captur 2025 offre une expérience de conduite agréable, caractérisée par un bon équilibre entre confort et dynamisme. La direction précise et le châssis bien réglé assurent une tenue de route rassurante, tandis que la suspension absorbe efficacement les irrégularités de la chaussée, garantissant un confort optimal pour les passagers.​

Les versions hybrides bénéficient d’une transition en douceur entre les modes électrique et thermique, offrant une conduite silencieuse et réactive, particulièrement appréciable en milieu urbain.​

Sécurité et aides à la conduite

Renault a doté le Captur 2025 d’un ensemble complet de technologies de sécurité et d’aides à la conduite, visant à protéger les occupants et à faciliter la conduite :​

Freinage d’urgence automatique : Détecte les obstacles et applique automatiquement les freins en cas de risque de collision.​

Alerte de franchissement de ligne : Avertit le conducteur en cas de déviation involontaire de la trajectoire.​

Reconnaissance des panneaux de signalisation : Informe le conducteur des limitations de vitesse en vigueur.

Régulateur de vitesse adaptatif : Maintient une distance de sécurité avec le véhicule précédent en ajustant automatiquement la vitesse.​

Caméra 360 degrés : Offre une vue panoramique pour faciliter les manœuvres de stationnement.​

Ces dispositifs contribuent à une conduite plus sûre et plus sereine, en particulier dans les environnements urbains denses.​

Finitions et équipements

Le Captur 2025 est proposé en plusieurs niveaux de finition, permettant à chacun de choisir la version qui correspond le mieux à ses attentes en termes d’équipements et de budget :​

• Evolution : Version d’entrée de gamme offrant déjà un équipement complet, incluant des jantes alliage de 17 pouces, la climatisation automatique, le système multimédia avec écran tactile et la connectivité smartphone.

• Techno : Cette finition intermédiaire ajoute des équipements technologiques et esthétiques supplémentaires. On y retrouve notamment la caméra de recul, le tableau de bord numérique de 10 pouces, les vitres arrière surteintées, ainsi que l’accès et le démarrage mains libres. Elle constitue un excellent compromis entre confort et innovation.

• Esprit Alpine : Nouvelle finition haut de gamme inspirée de l’univers sportif de la marque Alpine, elle se distingue par des touches exclusives : sellerie sport avec surpiqûres bleues, jantes spécifiques, badges extérieurs et ambiance intérieure dynamique. Elle s’adresse à une clientèle à la recherche d’un SUV urbain au caractère affirmé et sportif.

Chaque finition peut être personnalisée à travers un large choix de teintes de carrosserie, de jantes et de packs d’options, permettant à chacun de configurer un Captur à son image.

Un SUV pensé pour la transition énergétique

Le Captur 2025 s’inscrit pleinement dans la stratégie de Renault pour une mobilité plus durable. Grâce à ses motorisations hybrides et GPL, il permet de réduire significativement les émissions de CO₂ sans compromettre les performances ni le plaisir de conduite. La version E-Tech Hybrid, en particulier, incarne cette volonté de conjuguer innovation et responsabilité écologique.

En parallèle, Renault veille à optimiser l’empreinte carbone de la production du Captur, notamment en favorisant les circuits courts et les matériaux recyclés pour certaines parties de l’habitacle.

Prix et commercialisation

Le Renault Captur 2025 sera disponible à la commande à partir du mois de juin 2025, avec des tarifs débutant aux alentours de 22 000 euros pour la finition Evolution équipée du moteur TCe 90. Les versions hybrides et haut de gamme, comme l’Esprit Alpine, devraient s’approcher des 30 000 euros selon les options choisies.

Avec une telle palette de configurations, le Captur se positionne comme une alternative sérieuse face à des concurrents comme le Peugeot 2008, le Volkswagen T-Cross ou encore le Toyota Yaris Cross, en alliant prix compétitifs, technologie embarquée et modularité familiale.

Un SUV toujours plus complet

Avec sa version 2025, le Renault Captur confirme son statut de SUV urbain incontournable. Plus élégant, plus technologique, plus écoresponsable, il répond aux attentes variées des conducteurs modernes : jeunes actifs, familles ou seniors à la recherche de confort et de sécurité. Renault réussit ainsi à renouveler l’un de ses best-sellers tout en consolidant son engagement vers une mobilité plus verte