F2, Spa-Francorchamps, Course Sprint : Fornaroli maîtrise

Auteur de la pole position vendredi, Alex Dunne part dixième de cette course sprint à al grille inversée, tandis qu’on retrouve Goethe en pole position. A l’extinction des feux, c’est Fornaroli qui bondit pour s’emparer de la tête de la course à La Source, et c’est le chaos derrière lui : Browning et Crawford sont entrés en contact au premier virage alors que Verschoor se fait une grosse frayeur en tête à queue en haut du Raidillon. Fort heureusement tous ses concurrents parviennent à l’éviter et le leader du championnat rentre aux stands abandonner pendant que la voiture de sécurité entre en piste.

Fornaroli gère bien le re-start et reste en tête, mais Cordeel juste derrière lui se fait de plus en plus pressant. Quelques tours plus tard néanmoins, Fornaroli a réussi à sortir Cordeel de sa zone DRS. Derrière le Belge, Martins vient de passer troisième en doublant Goethe et le Français se rapproche à présent de Cordeel. Quand Martins tente de passer à l’extérieur aux Combes, Cordeel et lui se touchent et le pilote local termine dans les graviers. La voiture de sécurité revient en piste. De nombreux pilotes en profitent alors pour s’arrêter aux stands changer de pneus, alors que ce n’est pas obligatoire dans cette course.

Les quatre premiers pilotes ne se sont pas arrêtés : Fornaroli qui mène devant Martins, Goethe et Mini. A signaler que Lindblad a perdu gros avec un arrêt plutôt lent puisqu’il était sixième et qu’il est ressorti onzième. Quand la course repart, Mini prend la troisième place à Goethe en le doublant aux Combes alors que Marti dépasse Shields, qui lui non plus n’a pas effectué d’arrêt. Ce dernier va d’ailleurs rapidement chuter au classement.

Au quinzième tour, Dunne surprend Stanek au premier virage pour s’emparer de la sixième position. Au tour suivant, Marti loupe son passage à La Source et Dunne peut en profiter, mais au final c’est Stanek qui va en sortir gagnant en récupérant la sixième place à Dunne aux Combes. Cette bataille aura permis à Goethe devant eux de souffler.

Alors que la course touche à sa fin, la Trident de Meguetounif est à l’arrêt dans la ligne droite de Kemmel : la voiture de sécurité revient une troisième fois et la course se termine derrière elle. La victoire revient donc à Fornaroli, devant Martins et Mini. Goethe se classe quatrième : le pari de ne pas s’être arrêté changer de pneus a donc fonctionné pour les quatre premiers. On retrouve Marti en cinquième position, suivi de Stanek et Dunne. Le dernier point revient à Miyata.