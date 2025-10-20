Norris réduit encore l’écart : Je dois battre Oscar et contenir Max !

Auteur d’une nouvelle performance solide à Austin, Lando Norris a une fois de plus démontré la régularité et la maturité qui caractérisent sa saison 2025.

Deuxième derrière Max Verstappen, le pilote McLaren s’est montré lucide et amusé en revenant sur une course où tout s’est joué dans les premiers virages et sur la gestion des pneumatiques.

Interrogé sur l’importance de son duel au départ avec Charles Leclerc sur sa faculté à attaquer Verstappen pour la victoire, Norris a préféré en sourire.

"Qui sait ? Comme Max l’a dit une fois : ’Si ma mère avait des…’ enfin bref ! On ne peut pas savoir. Charles avait l’avantage au premier virage, à l’extérieur, et je ne voulais pas revivre la même mésaventure que samedi en sortant trop large. J’ai préféré rester à l’intérieur et jouer la sécurité. Il a bien joué son coup, et j’ai perdu une place."

Malgré cela, Norris estime que la course aurait sans doute été similaire.

"Leur rythme n’était pas mauvais du tout. À dix tours de l’arrivée, Charles n’était qu’à six secondes de Max. On n’était donc pas si loin. C’était serré, et c’est ce qui a rendu la course difficile. On était un peu plus rapides, mais pas assez pour doubler facilement. J’ai essayé de le pousser à la faute, il n’en a pas fait beaucoup ! Mais dans le dernier relais, j’ai réussi à mieux gérer mes pneus, à revenir, et à le surprendre un peu. Terminer deuxième, c’était parfait."

McLaren aurait pu tenter une approche plus agressive sur la stratégie pneumatique. Norris, lui, n’a aucun regret.

"Je ne regrette pas notre stratégie. Peut-être qu’on analysera si on aurait dû s’arrêter plus tôt quand j’étais devant Charles, pour tenter un undercut. Mais c’était risqué avec la possibilité d’une voiture de sécurité. Globalement, on a pris le bon niveau de risque et je suis satisfait du résultat, même si j’aurais aimé finir un peu plus haut."

Des limites de piste qui ont compliqué la tâche

Norris a également reconnu avoir flirté avec les limites de la piste, un exercice délicat sur un tracé aussi bosselé que celui du Circuit des Amériques.

"J’avais déjà trois avertissements pour les limites de piste après dix tours ! Un de ces avertissements venait d’une manœuvre de dépassement, et c’est l’une des règles les plus absurdes selon moi : on nous demande de nous battre, mais si on tente quelque chose et qu’on sort un peu large, on est pénalisés. Après ça, j’ai dû être un peu plus prudent, surtout dans les virages rapides. Mais j’ai pris les risques qu’il fallait."

En reprenant encore quelques points à Oscar Piastri, leader du championnat, Norris reste dans la course, mais refuse de se projeter même si l’écart est passé de 22 à 14 points après la manche d’Austin.

"Ça ne change rien pour moi. Je dois juste marquer le plus de points possible chaque week-end. Que ce soit pour rattraper Oscar ou contenir Max, la mission est la même : les battre tous les deux, et tout ira bien !"

Le prochain rendez-vous du championnat aura lieu à Mexico, un circuit aux conditions extrêmes avec son altitude et sa chaleur. Norris reste prudent quant à ses chances de victoire.

"Je pense que ce sera similaire à ici. Parfois Red Bull est un peu plus rapide, parfois c’est nous. Mercedes aussi peut surprendre. Tout est tellement serré cette année qu’on ne peut pas faire de pronostics."