Wolff ’n’ose pas croire’ que la collision de Verstappen avec Russell était volontaire

Toto Wolff n’a pas voulu "tirer de conclusion hâtive" sur les motivations de Max Verstappen lorsqu’il est venu percuter George Russell. Contrairement à ce dernier, qui a clairement accusé son rival de l’avoir percuté volontairement, le directeur de Mercedes F1 s’interroge sur l’enchainement de consignes et de situations.

Verstappen a pris trois points de pénalité sur sa licence en plus d’un ajout de temps plutôt relatif de 10 secondes seulement. Les commissaires ont toutefois bien noté l’agacement du pilote, et même s’il évite une suspension d’une course, il roulera désormais sans filet jusqu’en Autriche.

"Je viens d’apprendre qu’il avait été demandé à Max qu’il laisse repasser George. Nous avons eu l’impression pendant la course qu’il avait un problème avec la voiture, et c’est pourquoi il a été si lent à sortir du quatrième virage" a déclaré Wolff, qui espère que Verstappen essayait de faire autre chose qu’une collision volontaire.

"Je veux dire que si c’était un coup de rage au volant, ce que je n’ose pas croire, parce que c’était trop évident, ce n’est pas bon. Mais le fait est que je ne sais pas ce qu’il visait. Voulait-il laisser passer George et repasser immédiatement ?"

"Pour moi, c’est tout simplement incompréhensible. Mais encore une fois, je ne sais pas exactement quelles étaient les motivations, et je ne veux pas juger et dire que c’était un accès de rage, etc. Voyons quels sont ses arguments. Mais ce n’était pas bien."

Wolff déplore le refus de Verstappen d’admettre ses erreurs et de se mettre les autres à dos : "Je ne sais pas d’où ça vient. Il y a une tendance qui veut que les plus grands, que ce soit en course automobile ou dans d’autres sports, ont besoin d’avoir le monde contre eux et de réaliser les meilleures performances possibles."

"C’est pourquoi, parfois, ces grands ne reconnaissent pas que le monde n’est pas contre eux, qu’ils ont fait une erreur, qu’ils se sont trompés, etc. Et nous n’avons pas vu de tels moments avec Max depuis de nombreuses années. En 2021, c’est arrivé, et je ne sais pas d’où ça vient."

Interrogé sur le résultat de son équipe, Wolff se montre satisfait et pense que jouer avec les McLaren et Verstappen n’était pas possible : "Quand on regarde les leaders, non, ils étaient bien plus rapides. Max a pu tenir le rythme, et la quatrième place est bonne, ça aurait pu être un podium sans Max."

Andrea Kimi Antonelli a abandonné sur casse mécanique pour la deuxième fois en trois courses, et Wolff veut confirmer ce problème avant d’en discuter : "Ca semble être une casse moteur, il y a eu un boum et c’était fini. On doit vérifier ce qu’il s’est passé."

Le bilan qu’il tire du triplé de courses qui vient de s’achever est évidemment négatif, avec 18 points pour son team contre 116 pour McLaren, 71 pour Ferrari et 39 pour Red Bull : "De la souffrance. Au niveau du sport évidemment, c’est de la souffrance, et l’on doit comprendre comment être compétitifs dans des conditions chaudes."