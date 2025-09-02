Wolff explique en quoi McLaren F1 a ’humilié’ ses rivales à Zandvoort

McLaren F1 a montré sa supériorité face à ses rivales à Zandvoort, avec une première ligne et une course qui semblait se diriger vers un doublé avant l’abandon de Lando Norris, avec une maîtrise totale d’Oscar Piastri et du Britannique face à la concurrence.

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, pense que le pire exemple de cette domination a été le dernier relais de la course, lorsque Piastri et Norris étaient chaussés de pneus durs et qu’ils ont lâché leurs rivaux dès les premières boucles après la relance.

"Nous sommes dans une situation un peu difficile, parce que comment peut-on être satisfait d’une quatrième place et peut-être d’une sixième avant la pénalité pour Kimi Antonelli ? Ce n’est vraiment pas formidable" a reconnu Toto Wolff. "Ce week-end, entre Max, les Ferrari et nous, c’est plutôt équilibré pour le moment."

"Max était le plus rapide, mais Ferrari était au même niveau, je dirais. Donc ce n’est pas satisfaisant. Et puis à la fin, on voit la McLaren en pneus durs face à nous tous en pneus tendres neufs. C’est une humiliation pour tout le monde. Voilà, vous l’avez votre gros titre, non ?"

Son homologue chez Ferrari, Fred Vasseur, a toutefois exprimé son désaccord avec cette analyse, soulignant que l’avantage de McLaren n’avait rien de ponctuel et s’était manifesté tout au long des 72 tours de course.

"Ce n’est pas seulement sur le dernier relais" tempère le Français. "Si on regarde le reste de la course, au milieu du deuxième relais, je ne sais pas s’ils ont décidé de pousser ou non, mais ils étaient déjà bien plus rapides que tout le monde."

"Ils ont géré les dix premiers tours du deuxième relais avant la voiture de sécurité virtuelle, et quand ils ont décidé d’attaquer, ils étaient à des années-lumière. Clairement, ils ont un avantage en qualifications, mais ils sont bien au-dessus en course. Une humiliation ? Je n’irais pas jusque-là."

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a expliqué avoir craint que Max Verstappen puisse rivaliser avec ses gommes tendres : "Je pense que si tout le monde a pris les pneus tendres, c’est parce qu’ils n’avaient pas de pneus durs. Seuls McLaren et, je crois, Aston Martin avaient deux trains de durs."

"Selon nous, les pneus tendres étaient efficaces pour un relais court. Je pense qu’on l’a vu dès le premier relais : malgré le fait que Verstappen était en pneus tendres neufs, ces pneus n’étaient bons que pendant quelques tours, puis ils devenaient vulnérables face aux voitures chaussées de gommes plus dures."

"Nous, nous étions plutôt satisfaits des pneus durs. Ici, ils offraient encore une bonne adhérence sur ce type de circuit, donc on n’était pas inquiets, et on pensait que c’était le meilleur choix."