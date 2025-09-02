Ferrari va célébrer les 50 ans du titre de Lauda à Monza

Monza et son circuit se préparent pour le week-end le plus attendu par les fans de Ferrari, qui prévoit toute une série de célébrations sur le Temple de la vitesse et dans la ville adjacente. Le Grand Prix d’Italie est la 16e manche de la saison de Formule 1 et la course à domicile pour l’équipe de Maranello.

Comme ces dernières années, la Scuderia a de nouveau choisi Monza pour célébrer son histoire et ses supporters. À partir de mercredi, à Milan, ils pourront rencontrer Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors d’une série d’événements incontournables.

Sur la piste, l’attention se portera sur la célébration du 50e anniversaire de la première victoire de Niki Lauda en championnat du monde avec la Scuderia Ferrari, remportée à Monza le 7 septembre 1975, devant une foule record qui avait envahi le circuit pour assister au retour de la couronne à Maranello après 11 ans d’absence.

Aucune livrée n’a encore été annoncée, mais de nombreuses photos de promotion avec la Ferrari 312 T laissent penser qu’un hommage à cette monoplace révolutionnaire pourrait être visible sur les SF-25 de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ce week-end.

"Comme chaque année, nous sommes impatients de prendre la piste à Monza, d’autant plus que cela intervient quelques jours seulement après Zandvoort, où nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, même si nous avons démontré que nous avions le rythme nécessaire pour bien figurer" a déclaré Vasseur.

"Pour toute l’équipe, être entourés par la passion de nos tifosi est une incroyable source de motivation qui nous pousse à nous investir corps et âme dans tout ce que nous faisons."

"Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes pour les remercier de leur soutien constant. Cependant, pour y parvenir, nous devons mettre nos émotions de côté et nous concentrer sur la réalisation d’un week-end parfait, du premier tour des essais libres jusqu’au dernier tour de la course."

"Au cours de cette saison, nous avons progressé en termes de compétitivité, mais avec un peloton aussi serré, nous devons être irréprochables pour obtenir les résultats que nous visons. Nous donnerons tout ce que nous avons, sachant que nous pouvons compter sur l’amour et le soutien de nos tifosi."

Piero Ferrari était déjà l’un des conseillers de son père en 1974 quand il a décidé d’engager Lauda, et il explique pourquoi le choix s’est porté sur l’Autrichien. La prestation de Lauda chez BRM au GP de Monaco 1973 a été un véritable tournant dans les décisions du clan Ferrari.

"C’était un mélange d’instinct et de confiance. Clay Regazzoni avait dit à mon père que Niki avait un talent et une sensibilité extraordinaires, quelque chose qui sortait de l’ordinaire. Puis vint le Grand Prix de Monaco, où Niki fut brillant dans une voiture qui ne pouvait rivaliser avec les meilleures écuries" a déclaré Ferrari.

"Mon père a regardé cette course depuis Fiorano et a décidé sur-le-champ que ce pilote valait la peine de miser sur lui. Avec le recul, il est incroyable de penser qu’une décision aussi simple, basée sur l’instinct et une course vue à la télévision, ait changé l’histoire de Ferrari."

Piero Ferrari était sur place à Monza en ce jour de gloire, et il se rappelle à quel point c’était un soulagement : "Je n’oublierai jamais l’ambiance qui régnait. Clay Regazzoni a remporté la course et, avec Niki terminant troisième, nous avons décroché le titre de champion."

"Après le podium, Niki et moi nous sommes embrassés, et je me souviens avoir souhaité que ce moment ne s’arrête jamais. Ce n’était pas seulement une victoire pour Ferrari, c’était le début d’une nouvelle ère, et cela me touchait profondément, comme si je faisais la fête avec un ami de toujours."

Piero Ferrari dément le fait que Lauda ait été une personnalité froide, malgré l’image de pilote analytique en permanence, et de sportif très sérieux. L’Italien se rappelle de nombreux moments plaisants avec le triple champion du monde.

"Il était brillant, certes, mais aussi drôle, détendu et plein de vie. Le soir, nous sortions dîner à Modène, nous riions, plaisantions, parions même sur les résultats du Grand Prix, et celui qui perdait payait l’addition pour tout le monde. Derrière la précision et la discipline se cachait un jeune homme qui aimait la vie et l’amitié. C’est ce Niki-là que je garderai toujours en moi."