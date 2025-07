Williams F1 : Sainz et Albon dressent un bilan mitigé avant le retour des évolutions à Spa

A Spa-Francorchamps, la Formule 1 entame, sur le plan comptable, sa 2e partie de saison puisqu’il s’agira du 13e Grand Prix sur les 24 au total.

Il y aura une pause estivale d’un mois toutefois après le prochain Grand Prix, en Hongrie, qui sera donc la 14e manche de 2025.

Dans le paddock belge, les pilotes Williams F1 ont été questionnés sur leur bilan et ressenti à mi-parcours. L’équipe de Grove a soufflé le chaud comme le froid lors de cette première partie de l’année. Du bon mais peut mieux faire selon Carlos Sainz.

"C’est une question difficile, mais je dirais qu’il y a eu des hauts et des bas. C’est extrêmement frustrant, car j’ai l’impression d’avoir eu beaucoup de rythme dans la voiture. Je me suis rapidement adapté à l’équipe. Dès le début, j’étais à bonne vitesse, mais il a été très difficile d’enchaîner deux résultats pendant toute la première moitié de la saison."

"Quand ce n’était pas un problème de fiabilité, c’était un incident avec un concurrent. Et quand ce n’est pas un incident avec un autre concurrent, on ne peut même pas prendre le départ de la course en Autriche. Ensuite, il y a eu le trafic en Q1, ou quelques erreurs stratégiques que nous avons commises tout au long de l’année. Donc, rien n’a vraiment fonctionné pour nous en termes de résultats. Mais au milieu de ces hauts et de ces bas, il y a la vitesse. On a la preuve qu’on va dans la bonne direction. C’est juste quand on n’a pas de résultat pour le prouver, que ça devient frustrant."

Concernant Williams, qu’est-ce qui a été le plus difficile en termes d’adaptation ?

"Un mélange de facteurs. Bien sûr, revenir en milieu de peloton présente des défis. Je crois que j’ai été deux ou trois fois éliminé en Q1 à dix millisecondes près, et on sait exactement où ces dix millisecondes peuvent se situer. Et ça change tout le week-end, car on n’a pas de voiture pour remonter, comme avec une voiture très compétitive ou une voiture du top 3, voire du top 4."

"Même en Q1 ou Q2, on peut encore faire la différence le jour de la course et remonter. En milieu de peloton, tout le monde a le même rythme de course que vous, et il est extrêmement difficile de récupérer, sauf à faire un truc de fou."

"Et puis, oui, la voiture est évidemment très différente d’une Ferrari : les limitations, le style de pilotage, les réglages nécessaires. Mais je me suis adapté assez rapidement à ce côté-là. Il faut peut-être mettre l’accent sur les temps au tour et les résultats qui découlent d’une bonne compréhension de soi, de ses ingénieurs, de son équipe, de toutes les décisions stratégiques : comment communiquer en course, comment prendre la bonne décision. Cela demande un peu de temps de rodage pour réussir un bon week-end de course, en qualifications comme en course."

Pour Alex Albon, "ça n’a pas été si mauvais, j’ai eu trois abandons mais j’ai fini dans les points à Silverstone. On a vécu une bonne saison jusqu’ici, je suis très satisfait de la manière dont elle se déroule. On a reculé dans la hiérarchie avec le manque de performance mais on a une évolution ce week-end."

La fiabilité lui a pourtant joué beaucoup de tours aussi...

"On a des choses prévues pour finir la course, et l’on réduit la performance pour ça. Mais ce n’est pas la raison totale pour laquelle on recule. On n’a pas eu d’évolutions et c’était notre talon d’Achille, mais on en a ce week-end et on espère que ça nous remettra dans le bon peloton. On a aussi eu trois abandons, ce qui complique les choses pour marquer un point. Mais on était sixièmes en Autriche quand on a dû arrêter la voiture, donc je suis encore optimiste."

Williams doit compter sur le retour de Sauber au championnat avec 30 points repris en 4 courses, et seulement 18 points d’avance maintenant pour la 5e place...

"Ce week-end les conditions seront encore mitigées, j’espère juste qu’ils ne signeront pas un autre podium !"