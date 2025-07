Sauber F1 veut ’continuer sur sa lancée’ et se détacher du peloton

Sauber F1 espère continuer sur sa belle lancée, après avoir été la quatrième équipe en termes de points marqués sur les quatre dernières courses, grâce à un package d’évolutions apporté il y a plusieurs courses, et qui a ramené le team en bonne position.

Cette position s’est confirmée par le podium acquis - certes grâce aux conditions - par Nico Hülkenberg à Silverstone, son premier en carrière et le premier de Sauber depuis 2012. Mais pour lui, le véritable objectif est de confirmer les progrès.

"Silverstone a été inoubliable - la joie que cette course a apportée à l’équipe restera dans nos mémoires. Mais maintenant, nous nous concentrons sur les courses à venir" a déclaré le pilote allemand, tentant de faire redescendre l’euphorie.

"Spa est un véritable classique du calendrier : rapide, difficile, avec des conditions météorologiques toujours imprévisibles. Comme il s’agit d’un week-end de Sprint, ces quelques jours s’annoncent chargés pour nous."

"Nous avons fait des progrès ces derniers temps, et nous devons continuer sur cette lancée pour garder une longueur d’avance sur nos principaux concurrents. Si nous faisons notre travail jour après jour, je pense que nous pourrons être dans le coup ce week-end."

Gabriel Bortoleto est impatient de découvrir Spa-Francorchamps dans une Formule 1, ce qui est très différent de ce qu’il connait en formules de promotion : "J’ai toujours aimé courir à Spa au cours de ma carrière junior, et je suis donc impatient d’en faire l’expérience au volant d’une Formule 1 pour la première fois."

"Au cours des deux dernières semaines, j’ai tiré le meilleur parti de cette pause, en prenant le temps de me reposer pendant une saison européenne chargée, tout en m’entraînant et en me préparant pour les courses à venir dans le simulateur. L’ambiance au sein de l’équipe est très positive en ce moment, cela donne une motivation supplémentaire."

"Nous devrons être au sommet de notre art ce week-end, en particulier avec le défi supplémentaire d’un Sprint qui signifie moins de temps d’entraînement pour faire les choses correctement. Je veux continuer à apprendre, à m’améliorer et à faire ma part pour nous aider à terminer cette première moitié de saison en beauté."

Jonathan Wheatley, Team Principal, explique que l’ambiance a totalement changé chez Sauber après plusieurs très bons résultats, dont ce podium : "Silverstone a été un moment spécial pour tous les membres de l’équipe, et les deux semaines passées loin de la piste nous ont permis d’en profiter un peu plus longtemps."

"Plus important encore, nos récents résultats ont renforcé la confiance en soi de toute l’équipe, tant sur la piste qu’à l’usine : nous savons que nous pouvons être compétitifs. Nous allons maintenant poursuivre sur cette lancée pour un week-end intense de Sprint à Spa."

"En tirant les leçons de nos récents résultats, nous savons que la régularité opérationnelle et l’attention portée aux détails nous mettront dans la meilleure position pour bien nous qualifier et, au final, marquer des points."