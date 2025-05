Verstappen tacle ceux qui pensent qu’un bébé ralentit un pilote de F1

Max Verstappen a tenu à répondre aux croyances absurdes affirmant qu’avoir un bébé le ralentirait, après avoir décroché la pole position pour le Grand Prix de Miami.

Un tacle destiné à beaucoup de monde, évidemment, mais aussi à Lando Norris, qui déclarait après la qualification d’hier, certainement sur le ton de l’humour, qu’il espérait qu’un bébé ralentirait le pilote Red Bull (à lire ici).

Le champion du monde en titre a manqué la journée presse au Miami International Autodrome après la naissance de sa petite fille, Lily.

La fille de Max et Kelly Piquet est née dans les derniers jours d’avril et non le 1er mai, juste avant que Verstappen ne s’envole pour Miami. Verstappen a donc pu passer du temps avec sa fille entre l’Arabie saoudite et Miami.

"C’était bien de pouvoir passer quelques jours à la maison avant de venir ici. Quand elle vient de naître, on veut s’assurer que tout va bien."

"Ça ne m’a clairement pas ralenti, en tant que papa. C’est donc le point positif. On peut oublier ça aussi pour les gens qui en parlent."

"Et oui, quand j’étais ici, honnêtement, oui, je parlais assez couramment. Bref, je suis souvent en contact avec ma petite amie tout au long de la journée. Du coup, je reçois des photos et je fais un peu de FaceTime."

"Ma vitesse est toujours là. Mais maintenant, il y a un membre de plus dans la famille."

A-t-il douté sur le fait qu’il deviendrait un pilote différent après l’arrivée de Lilly ?

"Non, je n’écoute pas vraiment ce genre de bêtises. Je fais juste mon truc. Je pense qu’il y a eu suffisamment de pilotes de course qui ont été champions du monde même après avoir eu des enfants. Du coup, je ne sais même pas d’où cette théorie vient."

Lors d’une conversation avec les journalistes après les qualifications, Verstappen a expliqué qu’avec sa petite amie, il souhaitait adopter une approche simple et directe pour le prénom du bébé.

"À un moment, Lily sonnait juste bien. Petite et jolie, elle n’a pas de deuxième prénom, juste Lily et son nom de famille."

On ne sait pas si le nom complet est Lily Verstappen ou Lily Verstappen-Piquet, mais Toto Wolff, le patron de Mercedes, sait certainement quelle approche il adopterait si Max envisageait une carrière en sport automobile pour la jeune femme.

"Si elle s’appelait Piquet-Verstappen, ce serait excellent pour le marketing !"

Verstappen a également précisé que, bien que Lily soit née à Monaco, cela ne signifie pas qu’elle soit monégasque comme Charles Leclerc.

"Elle aura un passeport néerlandais et brésilien. Restons simples."

Tellement simple, jusqu’à présent, il n’a même pas encore changé une couche.

"Kelly avait tout sous contrôle," dit-il en riant, admettant que la grossesse de sa petite amie l’avait même rendu un peu plus paresseux concernant son alimentation.

"J’ai aussi été un peu enceinte, donc je suis un peu à la limite de mon poids. Maintenant, il ne me reste plus qu’à freiner un peu plus tard dans le premier virage."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, admet que le Néerlandais est de très bonne humeur aux États-Unis.

"Il est complètement détendu et apprécie son rôle de père. Il m’a montré les photos de la petite, avec le chien et le chat. Il est heureux, et ça se voit. Et Max n’a pas ralenti de trois dixièmes, mais il est plus rapide de deux dixièmes !"