Trois pilotes à Monza pour McLaren F1 qui veut oublier sa récente déception

McLaren F1 espère continuer sa domination au Grand Prix d’Italie ce week-end, alors que l’équipe n’a plus été battue depuis Montréal en juin, et qu’elle serait sur une même série de doublés sans l’abandon sur casse moteur de Lando Norris.

Le Britannique n’évoque pas sa malchance de Zandvoort et assure qu’il veut profiter d’un circuit très spécial dans une monoplace de Formule 1, et signer le meilleur week-end possible pour maintenir sa quête de titre.

"Je suis impatient de retourner à Monza. Le Grand Prix d’Italie est toujours un bon moment. Les fans sont nombreux et les vitesses élevées rendent la course encore plus passionnante" a déclaré Norris.

"Je suis concentré sur ce week-end, prêt à donner le meilleur de moi-même et à me battre pour la victoire. L’équipe a fait un excellent travail et notre voiture est très performante, je vais donc en tirer le maximum."

Oscar Piastri se veut confiant, surtout après une belle édition 2024 : "Je suis vraiment impatient d’être à Monza. Le week-end à Zandvoort a été très bon et je suis déterminé à poursuivre sur cette lancée et à me battre pour la victoire en Italie."

"J’ai terminé deuxième là-bas l’année dernière et je travaille dur pour faire encore mieux cette année. Un grand merci à toute l’équipe qui travaille si dur sur le circuit et au MTC pour nous fournir une voiture aussi performante."

Mais l’Australien ne fera pas un week-end complet puisqu’il sera remplacé en EL1 par Alex Dunne, qui avait pris la place de Norris en Autriche et avait impressionné en se classant à quelques millièmes du Britannique : "Je suis super impatient de revenir dans la MCL39 pour ma deuxième séance d’EL1 avec McLaren."

"Ma première séance en Autriche a été une journée extrêmement spéciale pour moi, mais je pense que le refaire à Monza, qui est un circuit historique et prestigieux, va certainement me donner le sourire. J’ai hâte de progresser et d’améliorer ce qui était déjà une bonne performance en Autriche et d’aider Lando et Oscar autant que possible pour leur week-end."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe britannique, revient quant à lui sur Zandvoort et explique ce qu’attend McLaren en Italie : "La prochaine étape est le Grand Prix d’Italie, un événement que de nombreux fans attendent avec impatience chaque année. C’est l’un des circuits les plus populaires et les plus rapides du calendrier."

"Nous sommes également impatients de voir Alex Dunne revenir au volant de la MCL39 lors des EL1. Le week-end dernier a été riche en émotions mitigées, mais après avoir entièrement revu en interne l’abandon de Lando, nous nous concentrons désormais pleinement sur les neuf manches restantes du championnat."

"Nous restons compétitifs, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers et ne pas oublier qu’il n’y a qu’un pas entre la victoire et la déception. L’équipe et les pilotes restent motivés pour maximiser notre rythme ce week-end, en relevant les défis de Monza en matière de force d’appui, où nous nous efforcerons de maintenir notre niveau de compétitivité actuel."