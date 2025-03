Verstappen convoqué à l’usine, Red Bull mise sur une évolution rapide de la RB21

Red Bull mise sur une évolution rapide de sa monoplace 2025, déjà en difficulté.

Alors que Liam Lawson peine à trouver le rythme sur la RB21, même Max Verstappen n’a pas pu monter sur le podium à Shanghai dimanche.

Initialement dispensé de venir à l’usine cette semaine, afin d’être avec sa compagne Kelly Piquet qui attend leur premier enfant sous peu, le quadruple champion du monde a finalement été prié de se joindre aux réunions d’urgence qui vont se tenir à Milton Keynes dès demain.

"Max viendra bien à l’usine pour discuter des points faibles. Nous devons améliorer la voiture le plus rapidement possible, mais nous savons que cela prendra du temps. Nous avons constaté que la situation peut varier selon les circuits et même les gommes," confirme le Dr Helmut Marko, qui a précisé toutefois que Verstappen aura son jet prêt à décoller au cas où il doit revenir à Monaco.

"Tout le monde doit aider à faire évoluer cette F1. McLaren est clairement en avance et nous devons trouver une solution pour y remédier."

Marko justifie la présence de Max Verstappen à cette réunion.

"C’est difficile à dire quand on ne sait pas vraiment où ni comment améliorer la voiture pour le moment. Nous n’avons que 10 jours, et j’espère que nous pourrons en apprendre un peu plus avec les données et ces réunions et être un peu plus compétitifs à Suzuka. Mais il nous faut des évolutions."

"Il est clair que nous avons un déficit technique. Ce n’est pas qu’une question de réglages et de fenêtre d’exploitation. Nous discuterons de la manière dont nous pouvons avoir une monoplace capable de se battre à nouveau pour la victoire et du temps nécessaire pour y parvenir."

Red Bull profiterait du week-end sans F1 à venir pour accélérer les mises à jour prévues un peu plus tard, les trois prochains Grands Prix se déroulant coup sur coup.

"Bien sûr, nous avons quelque chose en préparation mais cela dépend aussi de la façon dont les différents composants fonctionnent ensemble, et surtout de leur efficacité. S’ils fonctionnent, nous pourrons rapidement renouer avec le succès, mais cela reste à voir. D’ici là, il s’agit de marquer le plus de points possible."

Verstappen compte 8 points de retard sur Lando Norris après les deux premières manches de la saison, mais la situation de Lawson a incité le PDG de McLaren, Zak Brown, à exclure Red Bull de la course au titre constructeurs.

"Nous sommes inquiets, mais nous n’abandonnons pas," répond Marko.

D’ailleurs, Verstappen était plutôt optimiste après sa quatrième place dimanche, pointant du doigt la stratégie de course de l’équipe.

"Lors du premier relais, j’ai piloté comme l’équipe le souhaitait pour la gestion des pneus. J’avais prévenu que nous serions trop lents, ce qui s’est avéré exact. En tout cas, j’ai fait ce qu’ils voulaient."

Interrogé sur l’aveu de Marko selon lequel Red Bull était « inquiète », le quadruple champion du monde a poursuivi : "Il ne s’agit pas seulement de s’inquiéter, il faut juste se mettre au travail."

"Nous savons que nous ne sommes pas aussi forts que d’autres équipes en ce moment, nous devons donc travailler là-dessus."