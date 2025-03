Discret mais très performant, Russell a encore tout maximisé en Chine

Toujours discret, mais toujours présent et performant, George Russell a signé sa deuxième 3e place d’affilée, hier en Chine.

Le pilote Mercedes F1 reste bien positionné au championnat ; il est, avec Max Verstappen, le seul pilote de pointe qui n’a laissé aucun point sur la table en ce début d’année.

« Je pense que j’ai vraiment maximisé chaque moment en piste » confirme-t-il.

« J’étais très content des qualifications, en me plaçant entre les McLaren. Et puis la course a été vraiment solide. J’ai très vite pressenti que ce serait un arrêt unique, et c’était un peu frustrant que ce soit si évident au final, parce que j’espérais que ceux devant partent sur deux arrêts. »

« On sait qu’en ce moment, on fait de notre mieux pour rattraper McLaren – ces gars font un boulot incroyable. Et finir assez loin devant Max et les Ferrari, c’est un excellent résultat. »

George Russell a construit son podium dès les qualifications, où il avait réussi l’exploit de battre une McLaren F1, Max Verstappen et les Ferrari. Son podium n’en est donc que plus mérité.

« Oui, je pense que c’était crucial. Évidemment, j’ai perdu une place face à Lando au premier virage. Oscar a très bien défendu, et c’est toujours un peu compliqué quand c’est un virage aussi rapide. J’ai pensé que je pourrais me faufiler à l’intérieur, mais il m’a bien couvert. Mais clairement, si on avait qualifié derrière Max et les Ferrari, je ne pense pas qu’on serait sur le podium. Donc c’était un élément clé. »

Pour autant, Mercedes F1 semble être bien derrière les McLaren F1 en rythme de course. Ces voitures orange ont-elles seulement un point faible selon George Russell ?

« Je pense que leur force est sans doute la gestion des pneus. Et en course, on a vu que le un-stop était plutôt confortable pour eux. On verra sur un circuit où la surchauffe est plus importante, comme à Melbourne avec les pneus intermédiaires, ou à Bahreïn pendant les essais. Ils étaient encore plus forts. Donc ils ont fait un boulot incroyable. Ces deux-là ont vraiment bien roulé, et on doit continuer à pousser pour combler l’écart. »

De manière étrange, Andrea Kimi Antonelli a été élu pilote du jour par les fans de F1 lors du Grand Prix de Chine. Quoi qu’il en soit, George Russell peut compter sur un coéquipier solide et qui apprend vite, même s’il reste en retrait logiquement pour le moment. Russell est-il impressionné par les progrès d’Antonelli ? Voire inquiet ?

« Félicitations à lui. Oui, je veux dire, on veut évidemment obtenir des résultats en tant qu’équipe et on travaille pour rattraper McLaren. C’est l’équipe à battre en ce moment, et on est confiants qu’on peut apporter de la performance, mais ils font un travail vraiment incroyable. On doit continuer à marquer des points. Les deux dernières courses, ou les trois si on compte le Sprint – les résultats qu’on a obtenus, c’était le maximum possible dans chacun des cas. Donc ça me donne beaucoup de satisfaction. »

« Et si on fournit une voiture capable de se battre avec McLaren, je n’ai aucun doute qu’on peut finir devant, parce qu’on fait un travail très solide en équipe. Donc oui, il faut continuer à pousser. »