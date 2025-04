Verstappen confirme sa colère contre Red Bull à Suzuka

Max Verstappen a confirmé à Suzuka ce matin lors de la journée médias qu’il n’était pas en accord avec la décision de son équipe d’échanger aussi rapidement les baquets entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda.

La presse néerlandaise, bien informée par le clan Verstappen, avait vite fait connaitre le sentiment du champion du monde à ce sujet, qui a ensuite été confirmé par le Dr Marko.

Et Verstappen confirme qu’il a manifesté sa désapprobation en likant un post Instagram de Giedo Van der Garde à ce sujet.

"J’ai liké le commentaire, le texte, donc je suppose que cela parle de lui-même, non ? Ce n’était pas une erreur."

"Ma réaction a été partagée avec l’équipe, mais de manière générale, non seulement sur le changement, mais sur tout. Nous en avons déjà discuté le week-end dernier et à l’usine."

"Tout a été partagé avec l’équipe, mon avis sur tout. Parfois, il n’est pas nécessaire de tout partager publiquement. Je pense que c’est mieux."

"J’ai tout discuté avec l’équipe, donc elle sait ce que je pense, et je pense que c’est suffisant pour être honnête."

A-t-il parlé à Lawson ?

"J’ai tout discuté avec l’équipe, j’ai parlé à Liam et c’est tout ce que je peux dire. Le reste est interne."

Verstappen reste donc assez fermé sur le sujet, y compris lorsqu’on lui demande si la RB21 n’est pas une voiture qui a été encore plus taillée pour son pilotage, comme l’a suggéré Christian Horner ces derniers jours.

"Il est très difficile de dire à quel point la voiture est difficile ou agréable à piloter, car je n’ai jamais piloté pour une autre équipe. Je m’adapte du mieux que je peux à ce qu’on me donne."

"Notre principal problème est que notre voiture n’est pas là où nous le souhaitons. Je pense que tout le monde le sait au sein de l’équipe et c’est là-dessus que je me concentre, pour être honnête."

"Parce que dès que la voiture sera plus compétitive et plus maniable en général, je pense que même pour le pilote dans l’autre voiture, le pilotage viendra de toute façon un peu plus naturellement."

"Liam a disputé environ 11 courses au total avant de nous rejoindre, mais sur une période différente. Et je pense que pour les débutants, le début de saison est très difficile, car la plupart de ces circuits ne sont pas vraiment fréquentés, ou alors ils ne proposent qu’un week-end de sprint. Donc tous ces scénarios ne sont pas utiles à l’apprentissage d’une monoplace."

Que reproche-t-il à la RB21 ?

"C’est un peu plus nerveux, un peu plus instable dans les virages que l’an dernier. Je pense que c’est une combinaison de plusieurs facteurs. Cela dépend aussi de la vitesse en virage, de l’asphalte, des pneus, de la surchauffe, des bosses et des vibreurs. Certains circuits sont plus contraignants que d’autres. Certains problèmes sont plus faciles à résoudre que d’autres. Tout le monde fait de son mieux pour rendre la voiture plus rapide."