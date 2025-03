Vasseur en colère contre la FOM après une radio truquée entre Hamilton et Leclerc

La FOM a-t-elle fait du Netflix en plein Grand Prix ? Ferrari est en effet en colère contre la réalisation du Grand Prix de Chine, accusée d’avoir truqué des échanges radios pour créer un ‘drama’ entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Dès le début de la deuxième partie de course, et malgré un aileron avant endommagé dès le premier tour en percutant son propre coéquipier, Leclerc a pourtant facilement rattrapé Lewis Hamilton après son propre arrêt.

Voyant que Charles Leclerc était plus rapide, Lewis Hamilton, en difficulté en termes de rythme, et généreux et team-player, a donc envoyé ce message radio :

« Je pense que je vais laisser passer Charles, parce que j’ai du mal. »

Problème : la FOM n’a pas diffusé ce premier message ; et a laissé entendre que c’est Ferrari qui avait demandé à Lewis Hamilton d’échanger les places, et que ce dernier avait fait de la résistance.

Ferrari n’a pas d’abord accepté cette offre de Lewis ; son ingénieur Adami lui a plutôt demandé de mieux gérer ses pneus à haute vitesse, puis d’échanger les positions au virage 14 – message également non diffusé.

Hamilton a ensuite dépassé Lance Stroll au virage 14, Leclerc sortant presque de la zone de DRS. L’échange de positions ne pouvait donc pas avoir lieu tout de suite.

Peu après, Adami a répété à Hamilton :

« On échange les voitures, virage 14. »

Mais Lewis ne jugeait pas Leclerc suffisamment proche, répondant :

« Quand il sera plus près, oui. »

La FOM a en revanche diffusé des messages radio plus offensifs de Lewis Hamilton :

« S’il (Charles) n’arrive pas à dépasser les gars devant, il pourra nous rendre la position. »

Puis, après une pause :

« Là tout de suite, je suis en train de revenir un peu. »

Lewis Hamilton constatait en effet qu’il reprenait du rythme, rattrapant la Mercedes F1 de George Russell.

« S’il ne peut se rapprocher, il peut me laisser. Pour l’instant, je me rapproche un peu. »

Mais son ingénieur Riccardo Adami lui a répété :

« On veut échanger ce tour-ci. Échange maintenant. »

Et Hamilton a répondu :

« Je vous dirai quand on pourra échanger les places. »

Finalement, le Britannique n’avait pas résisté puisqu’il avait laissé passer Charles Leclerc seulement deux virages plus tard.

L’initiative venait donc de Lewis Hamilton, qui a simplement attendu le bon moment pour laisser passer Charles Leclerc.

Mais le montage proposé par la FOM donne une tout autre version : Lewis Hamilton aurait fait de la résistance et n’aurait laissé passer Charles Leclerc que contre son gré, en attendant plus longtemps que prévu.

Ce qui a forcément mis Frédéric Vasseur en colère !

« C’est une blague de la part de la FOM, parce que le premier appel est venu de Lewis – c’est lui qui nous a demandé d’échanger. »

« Mais pour faire le spectacle, pour créer du chaos autour de cette situation, ils n’ont diffusé que la deuxième partie de la discussion. »

« Je vais en parler avec eux. »

« Je ne veux pas être trop dur avec vous, mais ça a inventé toute une histoire. Un bazar énorme. »

« Quand Lewis est revenu dans le motorhome, il a dit à son ingénieur : ‘Beau boulot’. Mais comme ils parlaient de l’utilisation du mode K1, et que Lewis a dit ‘Ne me parle pas quand je suis en train de me battre’, j’ai reçu une tonne de questions : ‘Ah, c’est le bazar ?’ »

« Mais non. C’est la vie. Nous, on est là pour la performance. »

« Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois qu’on m’a posé la question depuis que je suis arrivé ici. Et c’est toujours la même : ‘C’est le chaos ?!’ »

« Non. C’est Lewis qui a demandé l’échange. Je ne suis même pas sûr que vous verrez cette situation dix fois cette saison dans d’autres équipes. Et franchement, depuis le mur des stands, on a vraiment apprécié l’appel de Lewis disant : ‘Les gars, je perds du rythme, je suis prêt à échanger’. »

« Maintenant je comprends votre question, mais vous devriez la poser à Stefano [Domenicali, président de la F1], pas à moi, parce que je ne suis pas responsable des diffusions télé. »

Le signe d’une bonne collaboration entre Hamilton et Leclerc

En fin de course, Lewis Hamilton a demandé si Charles Leclerc le laisserait passer de nouveau : « S’il ne peut pas dépasser les gars devant, il pourra nous redonner la place. »

Mais il n’a pas donné suite à ce message radio, puisque l’écart avec Charles Leclerc demeurait encore important (plus de 4 secondes).

Aujourd’hui, tout en taclant le montage de la FOM, Frédéric Vasseur se réjouit donc de la bonne entente affichée entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

« On doit travailler pour l’équipe et penser à ce qui est le mieux pour Ferrari. »

« C’est quelque chose qui est convenu entre les pilotes avant la course, et ce n’est pas un problème. »

« Et la meilleure preuve, c’est que ça vient des pilotes : “OK, je perds du rythme, je suis prêt à échanger les places” »

« Honnêtement, en tant qu’équipe, la collaboration entre nos deux pilotes est incroyable ! Je n’ai pas une seule seconde à me plaindre de quoi que ce soit. »