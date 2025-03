Un clash ‘inévitable’ ? Piastri et Norris se préparent à leur duel pour le titre F1

Malgré son week-end erratique à Shanghai, Lando Norris mène toujours le championnat du monde. Il compte 8 points d’avance sur Max Verstappen, 9 sur George Russell et 10 sur Oscar Piastri.

Mais c’est bien Oscar Piastri qui apparaît aujourd’hui le plus menaçant pour Norris, surtout après sa probante victoire à Shanghai.

Forcément, sans son total loupé de Melbourne (sortie de piste sous la pluie), Oscar Piastri mènerait largement le championnat.

En passant le drapeau à damiers hier, l’Australien a-t-il pensé qu’il se replaçait bel et bien dans la course au titre ? Ou bien le nom du vainqueur de la couronne mondiale à Abu Dhabi ne lui importe pas pour le moment ? Pense-t-il déjà au titre ?

« Je pense que c’est clairement très, très tôt. Mais peu importe que le championnat soit court ou long, il faut maximiser la voiture qu’on a à chaque course » répond Oscar Piastri.

« On a vu l’an dernier que Verstappen a pu remporter le championnat en capitalisant sur la voiture qu’il avait en début de saison. Évidemment, il a aussi bien fait sur le reste de l’année, mais il a creusé l’écart au moment où il en avait la possibilité. Et c’est quelque chose d’important aussi en ce moment, parce qu’on ne sait jamais quand quelqu’un va trouver de la performance avec une évolution ou va débloquer quelque chose dans la manière d’exploiter la voiture. »

« Les marges sont très fines. Donc oui, évidemment, on veut capitaliser dès que possible, mais je ne pense certainement pas encore au championnat. Aussi cliché que ce soit, c’est un cliché pour une raison, et je me concentre sur un week-end à la fois parce qu’au final, c’est comme ça qu’on gagne un championnat : en tirant le maximum de chaque week-end. »

Un affrontement violent entre Norris et Piastri est-il « inévitable ? »

Quant à Lando Norris, que beaucoup de monde voient en favori pour le titre, assume-t-il un discours moins ‘langue de bois’ que son coéquipier ? Pense-t-il lui déjà au titre ?

Et surtout, Lando Norris est-il prêt à une guerre civile potentiellement violente avec Oscar Piastri ? À une redite de l’affrontement de 2007 chez McLaren F1, entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton par exemple ?

Il répond à cette question avec un certain humour !

« Absolument. Je ne regardais pas la F1 à l’époque – ça devait être en 2007. Ah oui, Lewis et Fernando ! Attendez qu’il ait un arrêt au stand derrière moi et je ne sortirai pas de la voie des stands (référence à la Hongrie, ndlr). Ou alors on aura un petit “multi-21” ou quelque chose comme ça ! »

McLaren F1 avait-elle donné des consignes de prudence à ses deux pilotes en Chine ?

« Non, je pense qu’on est prêts » répond Lando Norris.

« On était libres de nous battre à Shanghai. Je n’avais pas le rythme pour vraiment revenir sur Oscar, et il a très bien conduit. Il le méritait. C’était pareil le week-end dernier. Oui, il y a eu ces deux tours dont tout le monde adore parler, où on a maintenu les positions (à Melbourne, ndlr), mais pour le reste, on était libres de courir. »

« Je suis sûr qu’on aura des bagarres plus serrées à un moment donné. Je pense qu’on est tous les deux excités – probablement nerveux et excités à la fois – comme l’équipe, j’en suis sûr. Mais on est prêts. »

Plus sérieusement donc, Lando Norris ne nie pas qu’il sera inévitable que les tensions progressent au fur et à mesure de l’année…

« On sait que même si on travaille bien ensemble, qu’on s’entend bien et qu’on prend du plaisir, on veut tous les deux essayer de battre l’autre et de montrer qui est le meilleur. C’est inévitable. Inutile d’essayer de le cacher ou d’en faire quelque chose. On est deux compétiteurs qui veulent tous les deux gagner. »

« Mais on s’aide mutuellement. Je pense que chacun de nous a fait mieux ce week-end grâce à ça. Et on continuera à faire ça. »

« Je suis sûr qu’en ce moment, ça restera comme ça, mais comme Oscar l’a dit, à tout moment d’autres équipes peuvent trouver quelque chose. Certaines parlent déjà d’évolutions, et elles peuvent revenir plus vite qu’on ne le croit, comme nous l’avons fait l’année dernière. Donc même si on fait ça, il faut aussi penser en tant qu’équipe et continuer à la faire progresser. »