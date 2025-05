Officiel : Hamilton écope d’une pénalité sur la grille à Monaco

Lewis Hamilton avait signé le quatrième temps des qualifications, mais le pilote Ferrari s’élancera septième au départ du Grand Prix de Monaco, car il a écopé d’une pénalité pour avoir gêné Max Verstappen durant la séance qualificative.

Le pilote Ferrari recule de trois places, la sanction classique pour une telle infraction, après un passage par les bureaux de la FIA durant lequel il s’est expliqué avec son rival de chez Red Bull et avec les commissaires.

Bien que le pilote britannique n’ait pas été en cause, ayant reçu l’information initiale selon laquelle Verstappen "ralentissait", c’est bien son équipe qui a été jugée responsable de l’avoir induit en erreur, obligeant Verstappen à passer hors trajectoire à Massenet.

Les commissaires ont jugé que, comme dans de tels cas par le passé, le fait que la faute vienne de l’équipe et non du pilote n’était en rien "un facteur atténuant", et ont donc appliqué la sanction de trois places.

Il rejoint Lance Stroll et Oliver Bearman, respectivement punis de quatre et dix places, dans le groupe des pilotes pénalisés. En conséquence, Max Verstappen, Isack Hadjar et Fernando Alonso gagnent tous les trois une position et seront quatrième, cinquième et sixième au départ.

La nouvelle grille de départ