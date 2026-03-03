Red Bull a identifié ’un possible successeur’ à Max Verstappen

Ancien conseiller emblématique de Red Bull Racing, Helmut Marko n’a jamais été avare de jugements tranchés sur les jeunes talents. Cette fois, l’Autrichien a désigné le Néerlandais Rocco Coronel comme un potentiel successeur de Max Verstappen.

Pilier du projet Red Bull en Formule 1, Verstappen a connu un succès retentissant avec l’écurie de Milton Keynes, décrochant quatre titres mondiaux et plus de 70 victoires en Grand Prix. Toutefois, le Néerlandais de 28 ans a récemment semé le doute quant à son avenir à court ou moyen terme, exprimant à plusieurs reprises ses réserves, notamment en lien avec son manque de plaisir ressenti au volant des monoplaces de la réglementation 2026.

Dans ce contexte, la filière jeunes pilotes de Red Bull, réputée pour sa rigueur mais aussi pour avoir lancé de nombreux talents jusqu’à la F1, continue de scruter la relève. Et Rocco Coronel, le fils du pilote Tom Coronel, semble avoir marqué des points décisifs.

Intégré au programme junior Red Bull et appelé à faire ses débuts en monoplace cette saison, Coronel a tapé dans l’œil de Marko lors d’un essai organisé en 2024. Après une première prise en main d’une Formule 4, le jeune pilote a été propulsé au volant d’une GP3, une décision peu banale que Marko justifie sans détour dans un documentaire récemment diffusé par Viaplay, consacré au parcours du Néerlandais.

"Pour son âge, Rocco a été extraordinaire," explique Marko. "Une GP3 est déjà une voiture très rapide, mais il s’en est très bien sorti."

L’ancien conseiller ne cache pas son enthousiasme.

"Il a été immédiatement le plus rapide. Je suis convaincu que lorsque Max Verstappen arrêtera, nous aurons peut-être déjà son successeur en place."

Au-delà de la performance pure, Marko souligne la maturité du jeune pilote.

"Il est déjà très mûr et dégage beaucoup de confiance. Il m’a expliqué comment il combine la course et l’école, et ensemble, nous avons rapidement défini une trajectoire pour lui."

En 2026, Coronel franchira une étape importante en disputant la saison complète de Formule 4 espagnole, avec l’objectif clair de poursuivre son ascension dans la hiérarchie du sport automobile.

Travaillant sous la supervision de Marko depuis la fin de l’année 2024, l’adolescent néerlandais a également confié avoir été surpris par l’attention et les encouragements réguliers de celui qui jouit d’une réputation d’exigence extrême.

"C’est très positif, parce que d’après ce que j’ai compris, il ne complimente normalement personne aussi facilement," confie Coronel.

Ironie du sort, Marko ne supervisera plus personnellement la suite de l’évolution du jeune talent. L’Autrichien a quitté Red Bull à la fin de la saison 2025 et n’est désormais plus impliqué dans la gestion du programme junior de l’écurie.