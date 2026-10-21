Qui gagnerait si tous les pilotes de F1 avaient la même voiture ?

Christian Horner n’a rien perdu de son admiration pour Max Verstappen depuis son départ de Red Bull. Interrogé sur l’identité du meilleur pilote de la Formule 1 actuelle si tous disposaient de monoplaces identiques, l’ancien directeur de l’écurie autrichienne n’a pas hésité une seconde à désigner le quadruple champion du monde. S’il reconnaît qu’il est pratiquement impossible de comparer les pilotes de différentes générations, le Britannique estime que Verstappen possède des qualités exceptionnelles, tout en saluant le talent de Lewis Hamilton et l’émergence de Kimi Antonelli, en passe de décrocher son premier titre mondial en 2026.

La question revient régulièrement dans les discussions entre passionnés de Formule 1 : quel pilote serait le plus rapide si tous les concurrents disposaient exactement de la même monoplace ? Contrairement à de nombreuses catégories de promotion, la F1 repose sur une compétition entre constructeurs, chacun développant son propre châssis et son propre ensemble technique.

Les performances des pilotes dépendent donc autant de leurs qualités individuelles que du potentiel de leur voiture. Cette réalité complique considérablement les comparaisons, puisque deux pilotes de niveau similaire peuvent obtenir des résultats très différents selon l’équipe pour laquelle ils courent.

L’exemple de George Russell illustre parfaitement cette situation. Champion de Formule 2 en 2018, le Britannique avait rejoint Williams pour ses débuts en Formule 1, au volant d’une monoplace qui ne lui permettait généralement pas de se battre pour les premières places.

Pendant ses premières saisons avec l’écurie de Grove, Russell évoluait essentiellement en fond de grille. Mais lorsqu’il a été appelé à remplacer Lewis Hamilton, touché par le Covid-19, chez Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir 2020 à Bahreïn, il a immédiatement démontré son potentiel.

Alors qu’il n’avait encore inscrit aucun point au championnat du monde de Formule 1 avant ce dimanche, Russell est passé tout près de remporter une victoire retentissante dès sa première apparition au volant d’une Mercedes. Cette prestation a rappelé à quel point la compétitivité de la monoplace peut modifier la perception des performances d’un pilote.

Dans les catégories de promotion, les conditions sont généralement plus homogènes. Les pilotes utilisent des châssis identiques, ce qui réduit considérablement les différences de matériel et permet de mieux mettre en évidence leurs qualités individuelles. Ce principe se retrouve également dans certaines catégories de haut niveau, notamment en IndyCar et en Super Formula.

Dans ces deux championnats, plusieurs motorisations peuvent toutefois être proposées, contrairement à certaines formules de promotion où même cette variable est supprimée. Les différences entre concurrents reposent alors essentiellement sur le talent des pilotes et sur les réglages adoptés par leurs équipes.

En Formule 1, imaginer une grille composée de monoplaces parfaitement identiques reste donc un exercice théorique. Mais cela n’empêche pas les observateurs de se demander quel pilote prendrait le dessus dans une telle situation. Pour Christian Horner, la réponse ne fait aucun doute.

Interrogé par TalkSport sur le pilote qu’il choisirait si tous les concurrents disposaient du même matériel, l’ancien patron de Red Bull a immédiatement répondu : "Max."

Avant de justifier son choix : "C’est un talent générationnel, et je serais assez confiant en misant sur lui."

La question devient cependant plus complexe lorsqu’il s’agit de comparer des pilotes appartenant à différentes générations. Lewis Hamilton, Max Verstappen et Kimi Antonelli représentent trois périodes distinctes de la Formule 1 moderne.

Le premier possède sept titres mondiaux et une expérience considérable, le deuxième a remporté quatre championnats consécutifs avec Red Bull, tandis que le jeune Italien de Mercedes est désormais en position de décrocher son premier sacre.

Interrogé sur la possibilité de comparer objectivement ces pilotes, Horner reconnaît les limites de l’exercice.

"C’est impossible."

"Ce n’est que sur une certaine période que l’on peut voir comment ils évoluent et se développent. Pour moi, Max était le talent le plus impressionnant que j’aie jamais vu dans une voiture, et certainement le plus impressionnant avec lequel j’aie jamais travaillé."

Horner connaît particulièrement bien le Néerlandais, dont il a accompagné l’ascension chez Red Bull jusqu’à ses quatre titres mondiaux.

"C’était clair, très clair dès son plus jeune âge, et dès la première fois qu’il s’est installé dans une monoplace de Grand Prix, il s’est distingué."

"Il nous a rejoints à un âge incroyablement jeune, pratiquement encore adolescent, et il n’a cessé d’évoluer, de progresser et de grandir."

Si Horner considère Verstappen comme le meilleur choix dans une hypothétique compétition à armes égales, il ne minimise pas pour autant la richesse de la grille actuelle.

"Max est tout simplement un pilote phénoménal, et la Formule 1 a beaucoup de chance de disposer de talents appartenant à différentes tranches d’âge, avec Lewis qui fait presque figure de doyen, Max qui est probablement au sommet de son art actuellement, et évidemment un Kimi qui émerge alors qu’il est encore si jeune."