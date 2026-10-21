Piero Ferrari encense Antonelli et veut le voir au volant d’une F1 de la Scuderia

Alors que Kimi Antonelli s’impose comme l’un des grands talents de la nouvelle génération en Formule 1, ses performances suscitent un intérêt particulier du côté de Maranello. Piero Ferrari, fils d’Enzo Ferrari et vice-président du constructeur italien, ne cache pas son admiration pour le jeune pilote Mercedes, qu’il n’hésite pas à comparer à Niki Lauda. Convaincu que son père aurait apprécié les qualités du prodige italien, il reconnaît également qu’une arrivée d’Antonelli chez Ferrari serait particulièrement séduisante. Des déclarations qui contrastent avec son analyse beaucoup plus sévère de la saison 2026 de la Scuderia.

Kimi Antonelli continue d’impressionner les observateurs de la Formule 1, y compris parmi les personnalités les plus emblématiques de Ferrari. À 81 ans, Piero Ferrari conserve un regard attentif sur l’évolution du championnat et sur les pilotes susceptibles de marquer durablement l’histoire de la discipline.

Interrogé par le quotidien italien Quotidiano Nazionale, le fils du fondateur de la Scuderia a notamment livré une comparaison particulièrement flatteuse concernant le jeune pilote Mercedes.

À ses yeux, Antonelli possède certaines qualités qui rappellent Niki Lauda, double champion du monde avec Ferrari en 1975 et 1977.

"Kimi me rappelle Niki Lauda. Et de mon point de vue, c’est un compliment extraordinaire, évidemment tout à fait mérité."

Une comparaison qui ne repose pas uniquement sur la vitesse pure, mais surtout sur la maturité dont le jeune Italien a fait preuve depuis son arrivée en Formule 1.

Piero Ferrari estime que la principale force d’Antonelli réside dans sa capacité à aborder la compétition avec une lucidité inhabituelle pour un pilote de son âge.

Il retrouve chez lui certaines caractéristiques de Lauda lorsque l’Autrichien avait rejoint Ferrari dans les années 1970.

"Kimi, comme Niki à ses débuts chez Ferrari, a immédiatement démontré une maturité presque surprenante."

"Je ne me souviens pas que l’Autrichien ait commis de graves erreurs lorsque mon père lui a confié notre voiture. De la même manière, Antonelli a su éviter les erreurs dues à l’inexpérience."

Interrogé sur la manière dont son père aurait apprécié Antonelli, Piero Ferrari n’a d’ailleurs exprimé aucune hésitation.

"Beaucoup, absolument ! Mon père savait apprécier un instinct naturel pour la vitesse, associé à un esprit lucide dans la gestion de la mécanique."

"Et dans ce domaine, Antonelli est déjà un maître."

L’admiration de Piero Ferrari ne concerne pas uniquement les qualités générales de l’Italien. Il estime également qu’Antonelli a particulièrement bien compris les exigences imposées par la nouvelle réglementation technique entrée en vigueur cette saison.

Les monoplaces de 2026 demandent aux pilotes une adaptation importante, notamment dans la manière de gérer l’énergie et d’exploiter les nouvelles caractéristiques des voitures.

Selon Piero Ferrari, Antonelli a assimilé ces changements avec une rapidité remarquable, au point de prendre un avantage sur son équipier George Russell dans cet exercice.

"Kimi a été incroyable dans sa capacité à comprendre immédiatement la nouvelle réglementation technique, avec une rapidité d’esprit qui a peut-être manqué à son équipier."

Un jugement particulièrement élogieux pour un pilote qui évolue aux côtés d’un équipier bien plus expérimenté. Il témoigne également de l’attention portée par Ferrari aux performances du jeune Italien, devenu l’un des principaux visages de la nouvelle génération de pilotes.

"Qui n’aimerait pas voir un Italien au volant d’une Ferrari ?"

Piero Ferrari ne dissimule donc pas l’attrait que représenterait une arrivée d’Antonelli à Maranello.

La perspective de voir un pilote italien défendre les couleurs de Ferrari possède une dimension particulière pour la marque et ses supporters.

Interrogé directement sur la possibilité de voir un jour Antonelli rejoindre la Scuderia, le fils d’Enzo Ferrari a répondu avec une franchise qui ne manquera pas d’alimenter les discussions autour de l’avenir du pilote Mercedes.

"Je ne suis pas hypocrite. Qui n’aimerait pas voir un Italien au volant d’une voiture portant le nom de mon père ?"

"Et j’imagine que, compte tenu de ses origines, le garçon de Bologne ne serait pas contre non plus."

"Peut-être que cela arrivera un jour, pourquoi pas ?"

Un message beaucoup plus sévère pour la Scuderia

Si Piero Ferrari ne tarit pas d’éloges sur Antonelli, son regard sur les performances de sa propre équipe en 2026 est nettement moins enthousiaste.

La Scuderia continue de chercher les résultats attendus par ses supporters, alors que son objectif reste de retrouver les sommets du championnat du monde. Le vice-président du constructeur italien estime que Ferrari doit désormais privilégier les actes aux déclarations pour répondre à ces attentes.

"Notre équipe a besoin d’actions, pas de paroles."

"Cette année, nous avons vu de bonnes choses et d’autres moins bonnes. Nous avons tous le devoir de travailler pour atteindre l’objectif que nos supporters, que nous devons toujours remercier pour leur patience, attendent depuis tant d’années."