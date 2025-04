Piastri : la McLaren MCL39 nous ’donne du fil à retordre’

Oscar Piastri a révélé qu’il a dû adapter son style de pilotage cette année car sa monoplace 2025 n’est pas aussi facile à piloter que la précédente. Le pilote McLaren F1 révèle que la MCL39 est très sensible à des facteurs extérieurs, tels que le vent, et que c’est au pilote de compenser cela. Mais il n’est pas surpris que ce soit le cas, car la monoplace parfaite n’existe pas.

"Un petit peu. Je pense que chaque année, on s’adapte à différentes choses sur la voiture. Vous savez, je pense que pour moi la voiture n’est pas complètement différente de ce qu’elle était l’année dernière en particulier, et même l’année précédente" a déclaré Piastri.

"Elle est juste plus rapide, ce qui est une bonne chose. Mais oui, je veux dire, même d’un jour à l’autre, vous savez, Suzuka, nous avons eu un vent de face de 20 kilomètres dans le secteur 1 le vendredi et un vent arrière de 20 kilomètres le samedi, et vous savez, cela fait que la voiture se comporte très différemment."

"Je pense donc que l’adaptation est la clé du jeu en F1. Et vous savez, il y a des choses inhérentes à la voiture que nous voulons essayer d’améliorer et de rendre un peu plus facile pour nous."

"Mais oui, je pense que chaque voiture que vous conduisez vous oblige à vous adapter à au moins une chose parce que, oui, même si nous le voulons, je pense que les lois de la physique nous empêchent d’avoir la voiture parfaite. Il faut donc toujours s’adapter à quelque chose."

Alors que beaucoup de discussions ont lieu quant à l’aspect difficile du pilotage de la Red Bull RB21, l’Australien assure que la McLaren MCL39 n’est pas simple à exploiter : "Elle nous donne du fil à retordre, oui. Je pense que ce n’est pas une voiture complètement différente de celle que nous avions la saison dernière."

"Je pense qu’il y a beaucoup d’idées et de philosophies qui sont les mêmes. Mais oui, il est difficile d’en tirer tous les temps de tour à chaque séance, et je pense que nous l’avons vu. Mais vous savez, si je devais choisir parmi les dix voitures sur la grille en ce moment, je choisirais volontiers la nôtre."