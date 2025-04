Bahreïn, EL3 : Piastri et Norris écrasent la concurrence avant les qualifs

C’est l’heure de la dernière séance d’Essais Libres du Grand Prix de Bahreïn, avant la qualification qui se déroulera en fin d’après-midi, heure française ! Après une journée de vendredi menée par les pilotes McLaren F1, chacun aura à cœur de se rapprocher avant le couperet du chronomètre, qui tombera lors des qualifs.

Comme hier, la température est très élevée pour ces EL3, avec plus de 30 degrés dans l’air, et plus de 40 degrés sur la piste, ce qui limite les enseignements à tirer, notamment dans la manière de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

Mais puisque ces conditions sont encore moins parlantes pour jauger la tenue des gommes sur les longs relais, les équipes vont quand même les mettre à profit pour effectuer des chronos et peaufiner les objectifs pour la séance qualificative.

14h30 : C’est parti pour les EL3, la séance est lancée !

14h34 : Bearman est le premier à signer un chrono, pas très rapide, en 1’37"825.

14h39 : Esteban Ocon a fait mieux en 1’36"409. Ce ne sont néanmoins pas des chronos très rapides, et le Français se plaint de rebonds.

14h42 : La température de l’air est précisément de 32 degrés, tandis que celle de la piste est de 43 degrés. Et Bearman donne les conséquences à cela à la radio : "C’est fou comme le grip est nul par rapport à hier soir".

14h43 : Lewis Hamilton a fait le meilleur temps en 1’34"846, et Charles Leclerc s’est placé à 0"057 de son équipier.

14h46 : Les pilotes Alpine se sont intercalés entre les Ferrari et les Haas, Pierre Gasly devant Jack Doohan.

14h50 : Lando Norris a pris le meilleur temps en 1’33"796, et Max Verstappen a signé le meilleur premier secteur absolu avant de commettre une erreur.

14h53 : Piastri fait encore mieux que son équipier en 1’33"324 et se porte en haut de la feuille des temps. Fernando Alonso a signé le troisième chrono mais à neuf dixièmes de l’Australien, devant Gasly, qui est remonté devant les Ferrari.

15h01 : Peu après avoir signé le septième temps, Nico Hülkenberg s’arrête en bord de piste car sa voiture s’est arrêtée seule. La voiture de sécurité virtuelle est déployée et l’Allemand a arrêté sa Sauber juste à côté d’une ouverture dans les rails, ce qui devrait éviter le déploiement d’un drapeau rouge.

15h03 : La séance reprend son cours sans interruption ! Isack Hadjar et Liam Lawson ont intégré le top 10 peu avant la VSC, mais ils sont à plus d’une seconde et demie du meilleur chrono. Alors que la mi-séance est atteinte, George Russell et Verstappen n’ont pas de chrono, et ils sont tous les deux en piste.

15h07 : Verstappen s’est hissé jusqu’à la deuxième position, à deux dixièmes de Piastri, tandis que Russell n’a pas fait mieux que 12e.

15h14 : Russell a fait un tête-à-queue en piste, heureusement sans gravité. Mais il est décontenancé : "Je pense pouvoir dire que c’est la plus faible adhérence que j’ai pu avoir dans une F1".

15h19 : Verstappen s’est emparé du meilleur temps en 1’33"027, alors qu’Alex Albon s’est placé quatrième. Pierre Gasly fait mieux en 1’32"974 !

15h20 : Et Piastri fait mieux en 1’31"646 ! C’est 1"3 de mieux que Gasly et Verstappen, et Hadjar s’intercale entre ces deux-là. Andrea Kimi Antonelli remonte en deuxième place, encore à 1"2. Lawson améliore également et prend le sixième temps à trois dixièmes de Hadjar.

15h22 : Gasly est circonspect face aux performances des McLaren : "Je ne peux pas croire à quel point elles vont vite."

15h23 : Russell prend la deuxième place mais lui aussi reste à plus d’une seconde du meilleur chrono de Piastri. Carlos Sainz fait son premier chrono en pneus tendres et remonte septième.

15h24 : Norris signe le deuxième temps à six dixièmes de Piastri, et une demi-seconde devant Russell. Les Ferrari accélèrent également et Leclerc remonte troisième à huit dixièmes. Hamilton prend la dixième place seulement à 1"4.

15h27 : La question est de savoir si les McLaren ont réellement un tel avantage, ou si les conditions nocturnes très différentes nivelleront les performances cet après-midi pour la qualification.

15h30 : Drapeau à damier ! C’est la fin de cette dernière séance libre à Bahreïn.

Piastri et Norris envoient donc un signal fort quant au niveau de McLaren ce week-end avec un nouveau doublé, et le meilleur temps de l’Australien est impressionnant. Leclerc est troisième et il est le seul à être à moins d’une seconde de Piastri.

Russell et Antonelli suivent devant Gasly, hadjar, Verstappen, Sainz et Hamilton. Ocon et Doohan sont tout juste en dehors du top 10 devant Lawson, Alonso, Albon, Bearman, Stroll, Bortoleto, Hülkenberg et Tsunoda, qui n’a pas roulé en pneus tendres.

On se retrouve à 17h45 pour suivre la qualification en LIVE !