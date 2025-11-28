Piastri signe la pole du Sprint F1 au Qatar, Norris et Verstappen se sont ratés

La seule séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar s’est terminée par un doublé des pilotes McLaren F1, mais rien n’est sûr au moment de débuter la première session importante du week-end, la Qualification Sprint.

En effet, les pilotes ont subi des difficultés d’adhérence sur le tracé de Losail, avec des réglages compliqués à peaufiner en matière de garde au sol. Les sorties de piste, sans gravité sur un circuit où les murs sont très loin de la piste, ont été nombreuses durant cette séance libre.

Max Verstappen était sixième après une heure de roulage durant laquelle il s’est grandement plaint de sa voiture, mais le Néerlandais aura certainement progressé dans la manière dont il aborde ce Sprint Shootout, avec l’espoir de battre Lando Norris et Oscar Piastri.

Cette séance se présente en trois parties, comme la qualification classique, mais elles durent respectivement 12, 10 et 8 minutes. Les choix de pneus sont obligatoires, avec les mediums dans les deux premières parties, et les tendres en SQ3.

18h10 : A noter que les gommes mediums, obligatoires en SQ1 et SQ2, n’ont pas du tout été utilisées lors des Essais Libres, qui ont vu les pilotes rouler d’abord en durs, puis effectuer des chronos en pneus tendres.

18h19 : Si Piastri termine devant Norris, McLaren va être confortée dans sa décision de ne pas encore donner de consignes, malgré les 24 points de différence au championnat. Une absence de consignes que ne comprend pas Günther Steiner.

18h30 : C’est parti pour la séance de Qualification Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

18h33 : Verstappen signe la première référence de cette SQ1 en 1’22"258, puisqu’il était le premier en piste.

18h34 : Charles Leclerc en termine à son tour et se place deuxième à 0"095, mais devant Yuki Tsunoda, qui est à 4 dixièmes de Verstappen.

18h35 : Isack Hadjar prend le meilleur temps en 1’21"987, et Alex Albon se place deuxième. Norris en terme à son tour et prend la tête du classement en 1’21"621. Piastri s’intercale derrière son équipier.

18h36 : Fernando Alonso se place troisième, et Gabriel Bortoleto prend la septième position. Nico Hülkenberg se hisse dans le top 10 également.

18h37 : Liam Lawson grimpe au neuvième rang, et Verstappen reprend la tête en 1’21"494. Tsunoda prend la cinquième place et Leclerc la septième.

18h38 : Carlos Sainz remonte au sixième rang, et Norris améliore pour prendre la tête en 1’21"398.

18h39 : Hülkenberg grimpe au quatrième rang, battu par Bortoleto ! Dans le même temps, Piastri se place en haut du classement en 1’21"286.

18h40 : Andrea Kimi Antonelli ne fait pas mieux que 16e, alors que George Russell est cinquième.

18h41 : Alonso prend la tête de la séance en 1’21"276, soit dix millièmes de mieux que Piastri.

18h42 : Verstappen reprend la main en 1’21"172, et Hamilton ne fait pas mieux que 15e. Leclerc prend la sixième position, et Antonelli améliore, tout comme Tsunoda qui remonte cinquième.

18h43 : Antonelli se place sixième et élimine Hamilton. Hadjar améliore et remonte cinquième, tandis que Hülkenberg remonte en quatrième position. Russell améliore aussi avec la septième position, et Albon se place 14e.

Les éliminés sont Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly et Colapinto.

18h46 : Un incident a été noté entre les deux leaders du championnat : Verstappen a gêné Norris en cette SQ1 !

18h48 : L’ingénieur de Norris attaque Verstappen qui n’a pas laissé passer Norris : "A tous les tours il s’est mis sur le côté. Il a délibérément décidé de rester sur la trajectoire et de n*quer ton tour".

18h49 : Mais les commissaires en décident autrement : il n’y a aucune enquête sur le sujet !

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

18h53 : Verstappen signe un temps de 1’21"295, et Tsunoda se place deuxième devant Hülkenberg et Bortoleto. Leclerc prend la deuxième place.

18h54 : Norris s’empare de la tête en 1’20"956, et Piastri prend la deuxième position à 0"049 de son équipier.

18h55 : Russell se place troisième et Hadjar cinquième.

18h58 : Verstappen améliore son chrono et s’empare de la troisième place à 0"080 du meilleur temps.

18h59 : Leclerc se place quatrième, et Tsunoda remonte à moins de deux dixièmes, à 0"116 de Verstappen, en quatrième place.

19h00 : Sainz prend la cinquième place, Albon la septième, et Hadjar reste dixième alors qu’il était en tête après les deux premiers secteurs. Russell remonte quatrième, et Antonelli 11e, tandis que Hülkenberg voit son temps annulé.

19h01 : Norris s’est raté et il est passé par les graviers, et Alonso se plaint d’avoir été gêné. Le tour de Hadjar est annulé pour avoir dépassé les limites.

Les éliminés sont Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hülkenberg et Ocon.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

19h09 : Antonelli signe le meilleur temps en 1’20"903, battu par Russell en 1’20"528. Verstappen a raté son premier tour rapide, et se plaint d’une voiture qui "rebondit comme une idiote".

19h10 : Sainz s’intercale entre les Mercedes et Alonso se place aussi devant Antonelli. Leclerc prend la deuxième place.

19h11 : Piastri prend la pole provisoire en 1’20"241, et Albon remonte quatrième devant Sainz. Norris en terme avec le deuxième temps à 0"044 de Piastri.

19h14 : Norris est passé à la limite du chrono mais il a une Williams très près devant lui.

19h15 : Verstappen progresse mais ne fait pas mieux que quatrième, et Tsunoda le bat en troisième place ! Alonso prend la troisième place !

19h16 : Leclerc ne fait pas mieux que neuvième, et Russell prend la pole en 1’20"087, mais Piastri fait mieux en 1’20"055 ! Norris n’améliore pas.

Piastri signe donc la pole du Sprint et revient aux affaires devant Russell et Norris. Alonso sera un très beau quatrième sur la grille ! Tsunoda et Verstappen, dans cet ordre, seront en troisième ligne sur la grille. Antonelli et Sainz suivront devant Leclerc et Albon.