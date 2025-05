’Ce n’est pas de la course’ : Hill déplore les méthodes de lutte de Verstappen

Damon Hill a été interrogé sur la manière de courir de Max Verstappen, qui a causé de multiples accrochages ou sorties de piste depuis plusieurs années. Encore récemment, il a poussé Lando Norris hors piste à Miami (photo en bas) et a tenté de passer hors piste face à Oscar Piastri à Djeddah (photo ci-dessus).

L’an dernier, il avait sorti Norris plusieurs fois, causant son abandon en Autriche, et le poussant hors piste aux Etats-Unis et au Mexique. Le champion du monde 1996 n’apprécie pas de voir un tel pilotage de la part du quadruple champion du monde.

"Je pense que lorsque vous courez contre quelqu’un et que vous voulez l’empêcher de passer, il vous suffit d’envoyer votre voiture vers l’intérieur, même si le règlement n’a pas été écrit assez clairement pour dire que vous pouvez le faire, je ne pense pas que ce soit de la course" déplore Hill dans le podcast High Performance.

"C’est prendre un risque énorme. D’autres personnes ne le font pas, et si d’autres personnes ne le font pas, vous êtes un cas isolé. Faire sortir les gens de la piste juste pour empêcher quelqu’un de passer, ce n’est pas de la course. Ce n’est pas de la course, c’est simplement de l’évitement, ou peu importe comment vous voulez l’appeler."

"Nous voulons voir de l’habileté et de l’audace. Nous voulons voir une intervention chirurgicale, pas un coup de massue. On ne frappe pas avec un maillet, on veut que ce soit fait avec une rapière. Nous voulons que les choses soient faites proprement, efficacement et magnifiquement."

"On ne peut pas laisser libre cours à l’imagination. Il faut que quelqu’un dise ’d’accord, nous voulons voir des courses, mais nous ne voulons pas qu’elles dépassent certaines limites’. Il y a des règles dans tous les sports.

Cependant, Hill est conscient de l’étendue du talent de Verstappen. Interrogé sur la position où il le met dans le classement, il explique le placer parmi les meilleurs de tous les temps : "Tout en haut."

Et le Britannique n’exclut même pas que le Néerlandais soit le meilleur pilote de tous les temps : "C’est possible. En termes d’efficacité, de préparation, de maturité, de vitesse, c’est un phénomène. Et il y a très peu de pilotes phénomènes."