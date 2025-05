Norris était ’nerveux’ mais a ’attaqué toute la course’ pour gagner à Monaco

Lando Norris a signé le week-end parfait en faisant un Hat Trick avec la pole, la victoire et le meilleur tour au Grand Prix de Monaco. Le pilote McLaren F1 a fait un week-end parfait et une course patiente derrière un Max Verstappen qui devait s’arrêter et l’a fait dans le dernier tour, maîtrisant Charles Leclerc derrière lui.

"C’est incroyable. C’était une longue course, mais amusante, on a pu attaquer durant toute la course. J’étais nerveux dans le dernier virage avec Charles derrière et Max devant, mais on a gagné à Monaco. C’est un week-end incroyable, c’était un rêve d’enfant que j’ai réalisé" a déclaré Norris.

Interviewé par Jenson Button, le Britannique a remercié le champion du monde 2009 de lui avoir porté chance : "C’est toi, je t’ai vu devant ma voiture avant la course et je me suis dit, si JB est là, je peux gagner !"

"J’ai contrôlé la course mais Max était devant et me ralentissait, et je savais que ça donnerait une chance à Charles. J’ai dû garder de l’écart derrière Max pour pouvoir gérer et attaquer quand j’en avais besoin. Je suis heureux, mon équipe l’est aussi et ça va être une belle soirée !"

Oscar Piastri est troisième après avoir pris le départ à cette position, et il a assuré l’essentiel pour son équipe avec un double podium et 33 points de plus : "La victoire aurait été meilleure mais ça a été un week-end difficile."

"Ca a été compliqué tout au long du week-end, je n’avais pas de confiance en qualifications mais ça a progressé dans le week-end. Mais je n’étais pas assez proche, la qualification est trop importante ici. J’ai donc des choses à voir pour quand on reviendra l’an prochain mais je marque des points et je fais un deuxième podium ici."

Malgré un peu de frustration, l’Australien est satisfait : "Les écarts sont très serrés, et si c’est un mauvais week-end, ce n’est pas mal ! Quelques petites choses à améliorer pour la semaine prochaine et revenir plus fort, mais Lando a fait un beau week-end. Bravo à lui et à Charles."