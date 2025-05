Norris remporte un GP de Monaco marqué par les tactiques et les sacrifices

C’est l’heure du dénouement du Grand Prix de Monaco, huitième manche de la saison 2025 de F1. Une course qui va marquer la fin du premier tiers de l’année, et qui s’annonce particulièrement animée, avec une toute nouvelle règle.

En effet, les pilotes vont devoir faire deux arrêts et utiliser trois trains de pneumatiques différents, et cela va totalement changer la donne. Laurent Mekies, directeur de Racing Bulls, a révélé que cela multiplie par 128 les stratégies possibles, au point que Pirelli n’a même pas donné les meilleures tactiques, disant simplement que "tout est à jouer" !

Les équipes et pilotes s’élançant en fond de grille pourraient s’arrêter très tôt deux fois et tenter de finir sans s’arrêter, ou un pilote pourrait ralentir les leaders pour son équipier. Les leaders, quant à eux, n’auront pas la possibilité de s’arrêter sous peine de se retrouver dans le trafic.

On se rappelle de la catastrophe subie par David Coulthard en 2001 derrière Enrique Bernoldi, alors que les voitures étaient bien moins imposantes, n’arrivant pas à passer la modeste Arrows avec sa McLaren. Ce sera donc à proscrire pour les pilotes favoris, et c’est ce qui pousse Lando Norris à entrevoir la possibilité d’un vainqueur surprise.

Le pilote McLaren a signé la pole devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Max Verstappen s’élance quatrième devant Isack Hadjar, qui est le premier rookie à s’élancer dans le top 5 en Principauté depuis Lewis Hamilton en 2007 !

Fernando Alonso est sixième devant Hamilton, qui s’était qualifié quatrième mais a été pénalisé pour avoir gêné Verstappen. Esteban Ocon est huitième sur la grille devant Liam Lawson et Alex Albon. Carlos Sainz est 11e devant Yuki Tsunoda puis Nico Hülkenberg.

Les pilotes Mercedes, George Russell et Andrea Kimi Antonelli, sont 14e et 15e sur la grille après respectivement un problème mécanique et un accident. Gabriel Bortoleto suit devant Pierre Gasly et Franco Colapinto, puis Lance Stroll, qui a quatre places de pénalité, et Oliver Bearman, qui en a subi dix pour avoir dépassé sous drapeau rouge.

14h30 : Andrea Stella, le directeur de McLaren, s’attend à une course chaotique et à des surprises grâce aux deux arrêts obligatoires : "Au fur et à mesure que le week-end approchait et que nos stratèges commençaient à réfléchir aux implications, celles-ci se sont avérées bien plus importantes que ce que nous avions imaginé au sein de la Commission F1. Nous sommes encore en train de nous gratter la tête pour examiner toutes les options et je pense que nous nous gratterons aussi la tête après !"

14h32 : La FIA a confirmé qu’un pilote s’arrêtant après le tour de formation ne serait pas compté comme ayant fait un arrêt obligatoire sur les deux. Pas de faille de ce côté-là !

14h39 : Andy Cowell, le directeur d’Aston Martin, s’attend lui aussi à une course folle : "Ce sera plus divertissant parce qu’il y aura dix équipes qui aborderont la question de manière légèrement différente."

14h41 : Du côté de Mercedes, Simone Berra pense que le pneu tendre C6 sera une clé d’un bon résultat : "Nous avons découvert que le C6 pouvait être à l’aise sur un relais assez long. Nous parlons de 20 ou 30 tours, et le C6 peut le faire. C’est donc une autre option pour les équipes."

14h52 : La température de l’air est de 22 degrés, celle de la piste est la plus chaude du week-end à 44 degrés ! Selon les prévisions, le risque de pluie est néant pour la course.

14h59 : Tsunoda est en pneus tendres. Verstappen, Alonso, Hamilton, Sainz, Russell, Antonelli, Colapinto et Stroll sont en pneus durs. Norris, Leclerc, Piastri, Hadjar, Ocon, Lawson, Albon, Hülkenberg, Bortoleto, Gasly et Bearman s’élancent en mediums, le choix le plus plébiscité pour ce départ.

Départ : Très bon départ de Norris mais surtout de Leclerc, et le poleman est obligé de bloquer ses roues mais garde la tête !

Tour 1 : Aucun changement dan le top 10 pour ce départ, mais Bortoleto se met dans le rail après avoir pourtant effectué un super dépassement à l’épingle ! Il repart mais la voiture de sécurité virtuelle est déployée.

Tour 2 : Tsunoda, Gasly, Bearman et Bortoleto sont repassés par les stands ! C’est déjà un arrêt d’effectué sur les deux obligatoires ! Haas rate totalement l’arrêt de Bearman. Tsunoda est reparti en durs, Gasly en mediums, et Bearman et Bortoleto en durs.

Tour 3 : La voiture de sécurité virtuelle est toujours déployée, Norris signe un meilleur tour anecdotique évidemment. Le top 10 n’a donc pas bougé, tout comme Sainz, Hülkenberg est 12e devant les pilotes Mercedes qui ont gagné une place chacun grâce à l’arrêt de Tsunoda. Colapinto a lui aussi progressé, tout comme Stroll qui devance les quatre pilotes s’étant arrêtés.

Tour 4 : La course est toujours neutralisée pour remettre en place la barrière avant le tunnel et enlever les débris de la Sauber. Oliver Bearman est convoqué après la course pour avoir quitté les stands lors des tours de mise en grille dans des conditions non sécurisées. Et la course est relancée !

Tour 5 : Norris a 7 dixièmes d’avance sur Leclerc, et Piastri rate sa relance avec déjà 2"3 de retard sur Leclerc. Verstappen prend aussi du retard et voir Hadjar se blottir dans ses échappements.

Tour 6 : Norris signe le meileur tour en course en 1’18"050, et Piastri tourne à deux secondes. On se demande si la volonté de McLaren n’est pas d’assurer à Norris un arrêt gratuit dans la première partie de la course. Verstappen ne revient pas sur l’Australien. Bearman signe le meilleur tour en 1’15"576 et revient fort sur le peloton, un peloton derrière lequel Tsunoda et Gasly sont presque revenus après leur arrêt.

Tour 7 : Bearman signe un nouveau meilleur tour en 1’14"855, tandis que les leaders tournent en 1’19 ! Les quatre pilotes s’étant déjà arrêtés peuvent faire la bonne opération !

Tour 8 : Bearman est revenu à 9 secondes de Gasly devant lui, qui a lui-même ramarré le peloton ! Devant, il y a deux secondes d’écart entre Norris et Leclerc, puis 4"5 entre Leclerc et Piastri. Verstappen est à 1"5 et Hadjar à 2"6. Gasly a tapé le mur et rentre au stand avec un demi-train cassé sur sa voiture, et il perd des morceaux de sa voiture partout sur la piste !

Tour 9 : Il y a un drapeau jaune déployé mais pas encore de voiture de sécurité. Mais la piste est jonchée de débris. Le Français a raté son freinage et a percuté la Red Bull e Tsunoda à la chicane du port, et a ensuite repris la piste en manquant de peu de harponner son équipier !

Tour 10 : Malgré les débris, la direction de course ne réagit pas et laisse simplement un drapeau jaune. La voie des stands est fermée pour le moment.

Tour 11 : Après cette séquence confuse, la piste est déclarée propre et la course repart. Norris a neuf dixièmes d’avance sur Leclerc, et Piastri est à 2"3 du Monégasque. Verstappen se plaint de ne pas avoir eu de place de la part de Piastri et il reste dans l’échappement de son rival. Hadjar est à 2"7 et a 3"9 d’avance sur Alonso. Hamilton, Ocon, Lawson et Albon complètent toujours le top 10 provisoirement.

Tour 12 : Les écarts sont stables pour le moment, même si Verstappen décroche un peu derrière Piastri et voit Hadjar revenir légèrement. Alonso s’interroge de savoir si Hadjar a respecté les drapeaux jaunes.

Tour 13 : Hülkenberg s’arrête au stand et ressort 19e en pneus durs.

Tour 14 : C’est Colapinto qui s’arrête à son tour et ressort en gommes mediums. L’écart se creuse entre Leclerc et Piastri, qui est troisième à 3"5 du deuxième.

Tour 15 : Hadjar est le premier des hommes de tête à s’arrêter, et il ressort huitième en pneus tendres ! Lawson a fait un très bon travail pour ralentir le reste du peloton en tournant à trois secondes du groupe de tête.

Tour 16 : Norris a deux secondes d’avance sur Leclerc, et Piastri est à 3 secondes. Verstappen est à 2"6 et a 4 secondes de marge sur Alonso. Leclerc s’interroge sur le fait d’attaquer ou de laisser Norris partir devant pour avoir ensuite de la marge pour attaquer, mais on lui dit de rester avec Norris.

Tour 17 : Alonso s’arrête à son tour, tout comme Ocon. Le pilote espagnol ressort derrière Hadjar en pneus durs, et le Français profite de la tactique de Lawson pour Hadjar et ressort huitième.

Tour 18 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’14"659, et il a 3"4 d’avance sur Leclerc. Ferrari dit à Hamilton d’attaquer, alors qu’il a maintenant 15 secondes de marge sur Verstappen. Lui aussi a laissé de l’avance devant lui pour ensuite pouvoir attaquer et tenter de distancer les pilotes qui le suivent, afin d’avoir un arrêt presque gratuit.

Tour 19 : Hamilton s’arrête finalement, un tour après Stroll et Bearman, qui a déjà fait son deuxième arrêt. Après un bon tour de rentrée, il ressort devant Hadjar et Alonso, soit deux places de gagnées, et il est en pneus durs.

Tour 20 : Norris s’arrête et ressort quatrième, laissant Leclerc en tête avec 2"9 d’avance sur Piastri et 5"8 sur Verstappen. Norris ressort à 10 secondes du Néerlandais, tandis que Hadjar refait un arrêt ! Le Français va perdre deux places mais n’aura plus d’arrêt à effectuer ensuite !

Tour 21 : Hadjar ressort huitième en pneus durs, devant les Mercedes et les Williams qui ont été bloquées par Lawson et n’ont pas fait un seul arrêt ! Piasti s’est arrêté et ressort à sept secondes de Norris, ce qui montre que l’undercut fonctionne bien !

Tour 22 : Leclerc reste en piste avec 5"4 d’avance sur Verstappen. Norris est toujours à 10 secondes de Verstappen, et Piastri est à 7"6 de son équipier. Hamilton suit à 7"5 et Alonso est à 10 secondes devant Ocon. Norris, Piastri, Hamilton, Alonso et Ocon ont fait un seul arrêt, et Hadjar est huitième en ayant fait ses deux arrêts !

Tour 23 : Leclerc s’arrête et laisse Verstappen en tête ! Piastri signe le meileur tour en course en 1’13"818 mais ne parvient pas à faire l’undercut sur Leclerc qui ressort entre les deux McLaren !

Tour 24 : Verstappen reste en piste et espère évidemment une voiture de sécurité. Norris est toujours à dix secondes et Leclerc est à 6"4. Piastri est à 2"2 de Leclerc et reçoit la consigne de suivre le Monégasque après avoir reconnu à la radio que le plan n’a pas fonctionné lors du premier relais. Hamilton est à 5"9 de Piastri et possède 18 secondes de marge sur Alonso, qui retient Ocon.

Tour 25 : Les grands perdants de cette course sont pour l’instant Lawson, Albon, Sainz, Russell et Antonelli, qui occupe les neuvième à 13e places, et n’ont pas encore fait d’arrêt au stand.

Tour 26 : Norris revient sur Verstappen a 8"4, et Leclerc est à 6"8 du Britannique. Derrière, Sainz roule en 1’20 pour laisser trois secondes de marge à Albon pour qu’il gagne du temps. Cela va encore plus pénaliser les Mercedes.

Tour 27 : Norris accélère encore, et Verstappen se plaint de ses pneus. Bortoleto et Colapinto font leur deuxième arrêt, et Bortoleto doit maintenant faire 50 tours en tendres, ce qui est impossible !

Tour 28 : Norris revient à 6 secondes de Verstappen, qui rentre à la fin de ce tour !

Tour 29 : Verstappen ressort quatrième entre Piastri et Hamilton, en pneus mediums. Ocon s’est arrêté aussi et ressort dixième derrière Albon avec deux arrêts effectués.

Tour 30 : Norris a 5 secondes d’avance sur Leclerc, et 9"4 sur Piastri. Verstappen est à 13"6 du leader et Hamilton est à 16"7 de Norris. Alonso est à 44 secondes de la première place et donc à 27 secondes de Hamilton qui va pouvoir bénéficier d’un arrêt gratuit.

Tour 31 : Leclerc revient sur Norris qui a fait un tour lent à cause des retardataires et s’est plaint de ne pas voir de drapeaux bleus devant lui.

Tour 32 : C’est Leclerc qui est maintenant gêné et repasse à plus de 4 secondes de Norris, tout en voyant Piastri revenir à moins de 3 secondes. Verstappen est à 3 secondes de l’Australien, et Hamilton est à 4"5. Derrière, Alonso est à 28 secondes.

Tour 33 : Alpine a confirmé que Gasly a bien été victime d’un problème de freins. Lawson a fait un arrêt et ressort en pneus tendres en dixième place juste devant Sainz. Verstappen se plaint de passages de vitesses qui sont "comme le Grand Prix de Monaco 1972" ! Albon s’est arrêté et ressort dixième juste devant Sainz, qui s’est sacrifié pour son équipier et doit encore s’arrêter deux fois.

Tour 34 : Leclerc a perdu gros avec les retardataires et pointe à 6"2 de Norris. Piastri est à son tour gêné.

Tour 35 : Leclerc peut à son tour attaquer mais lui et Norris sont dans le même rythme. Piastri est à 5"6, et Verstappen à 2"5 de l’Australien.

Tour 36 : Sainz se sacrifie de nouveau en roulant trois secondes plus lentement qu’Albon devant lui. Bortoleto s’arrête une troisième fois, et l’on peut s’interroger sur la tactique de Sauber.

Tour 37 : Leclerc revient à 5"5 de Norris et creuse l’écart sur Piastri, qui est à 7"8.

Tour 38 : Les sacrifices de pilotes comme Lawson ou Sainz ont marqué la première moitié de cette course, et l’on voit cela car le neuvième est à un tour ! Et Alonso est à l’arrêt à cause d’un problème moteur ! Il abandonne mais va se garer immédiatement dans une échappatoire, il n’y a donc pas de neutralisation.

Tour 39 : Norris mène devant Leclerc, Piastri, Verstappen et Hamilton, et Hadjar suit donc en sixième place devant Ocon, Lawson et les Williams. Mais Sainz ne s’est pas encore arrêté, tout comme Russell et Antonelli qui sont 11e et 12e.

Tour 40 : Pendant ce temps chez Alpine, la communication continue de faire des couacs. Gasly dément la communication du team au sujet de son accident, et nous vous ferons vivre les réactions après la course !

Tour 41 : Norris a 4 secondes d’avance alors que son équipe lui a demandé de creuser l’écart. Leclerc a 8"6 d’avance sur Piastri, et Verstappen est à 2"4 de l’Australien. Hamilton est à 16 secondes et a 38 secondes d’avance pour faire un deuxième arrêt facilement. Lawson et Albon s’arrêtent à leur tour et profitent du rythme de Sainz, qui leur permet de ressorti huitième et neuvième.

Tour 42 : Norris reprend un peu de marge et possède 5"3 d’avance. Piastri remonte sur la Ferrari de Leclerc qui est un peu gêné.

Tour 43 : Avec toujours aucun arrêt, Sainz, Russell et Antonelli semblent désormais condamnés à terminer en fond de peloton. Et Williams inverse les positions ! Albon va ralentir le peloton pour que son équipier puisse s’arrêter sans perdre de positions !

Tour 44 : Albon tourne maintenant 2 secondes plus lentement et bloque les Mercedes !

Tour 45 : Piastri a touché le rail et pointe à 8"5 de Leclerc, qui est à 6 secondes de Norris. Verstappen est à 1"6 de l’Australien.

Tour 46 : Piastri continue à perdre du temps sur Leclerc et voit Verstappen revenir à 1"2. Albon laisse Sainz partir à raison de trois secondes au tour, et les deux pilotes pourraient ainsi terminer dans les points, neuvième et dixième.

Tour 47 : Hülkenberg s’arrête et chausse des tendres, mais il va devoir s’arrêter une troisième fois. Et Norris revient sur le peloton, ce qui va surement perturber les hommes de tête.

Tour 48 : Albon fait un très bon jeu d’équipe et a maintenant 13 secondes de retard sur Sainz. Russell se plaint d’une conduite dangereuse d’Albon qui "monte sur les freins à chaque virage".

Tour 49 : Piastri s’arrête une deuxième fois et il ressort quatrième à 18 secondes de Verstappen. Il est chaussé de pneus durs.

Tour 50 : Leclerc s’arrête à son tour, Red Bull dit à Verstappen de pousser et il passe Leclerc, qui ressort à neuf secondes de la Red Bull, et neuf secondes devant Piastri. Sainz s’arrête une première fois, alors que Russell a dépassé Albon !

Tour 51 : Norris s’arrête également, et il ressort deuxième à 5 secondes de Verstappen. Hadjar manque de rythme et prend 2"5 par tour sur Hamilton. Il ralentit maintenant Ocon. Russell a dépassé hors des limites de piste et il n’a pas rendu la place, donc il pourrait être pénalisé.

Tour 52 : Verstappen a 5"3 d’avance sur Norris mais doit encore s’arrêter. Norris est en pneus durs avec 2"5 d’avance sur Leclerc, qui a des pneus mediums. Piastri est à 9"2 de Leclerc en durs, et Hamilton est cinquième en durs, mais avec plès d’une minute de marge sur Hadjar. Russell fait le choix de prendre la pénalité de 5 secondes et dit qu’Albon pilote de manière erratique !

Tour 53 : Et Russell fait le bon choix, car il a déjà 6 secondes d’avance sur Albon. Mais le mal est fait car Sainz est devant lui et s’est arrêté une fois, et Albon derrière lui a déjà ses deux arrêts, contre aucun pour Russell. Antonelli dépasse Albon de la même manière, mais il rend la place car Russell a écopé d’un drive through ! Ce ne sont donc pas 5 secondes pour avoir dépassé volontairement hors piste. La course de Mercedes tourne au fiasco !

Tour 54 : Norris est revenu à 3 secondes de Verstappen, et Leclerc est toujours à 2"5. Piastri est le plus rapide et revient à 5"2 de Leclerc, mais surtout à 11 secondes de Verstappen, qui ressortira quatrième après son arrêt, sauf s’il est aidé par une voiture de sécurité. Informé qu’il a un Drive Through, Russell est agacé : "Pour être honnête... je préfère ne pas parler."

Tour 55 : Sainz et Russell s’arrêtent ensemble et ressortent respectivement en mediums et en durs. Cela ne comptera pas comme le drive through puisqu’il a changé ses pneus.

Tour 56 : Norris revient à 2"2 de Verstappen, et Leclerc est à 1"8 de Norris ! Piastri a perdu du temps avec les retardataires et pointe à 7"6 de Leclerc.

Tour 57 : Hamilton s’arrête et ressort cinquième. Hadjar s’est dédoublé et revient dans le tour de la Ferrari, mais le top 5 semble joué !

Tour 58 : Norris est à une seconde de Verstappen, et Leclerc est revenu dans la seconde derrière la McLaren.

Tour 59 : Hamilton est à 39 secondes de Piastri et il possède 57 secondes d’avance sur Hadjar, qui roule en 1’17"2. Ocon est coincé derrière son compatriote et voit Lawson revenur. Sainz est neuvième devant Russell et Albon, puis Antonelli qui n’a toujours fait aucun arrêt alors qu’il reste moins de 20 tours.

Tour 60 : Verstappen, Norris et Leclerc sont séparés par une seconde et demie ! Verstappen attend clairement un drapeau rouge pour un changement de pneus gratuit et il va surement s’arrêter en toute fin de course. Avec seulement 7 secondes d’avance sur Piastri et 51 secondes sur Hamilton, il ne risque pas de ressortir plus loin que quatrième.

Tour 61 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’13"745 et il revient à 5"2 de Leclerc. Norris laisse un peu d’air derrière Verstappen pour ne pas surchauffer ses pneus.

Tour 62 : Piastri remonte fort, et Norris laisse 2 secondes de marge à Verstappen.

Tour 63 : Leclerc est bloqué derrière Norris mais n’attaque pas, et le pilote McLaren continue d’économiser ses gommes en ne les surchauffant pas.

Tour 64 : Piastri est à 3"4 de Leclerc. Plus loin, Lawson est revenu à 2"9 d’Ocon.

Tour 65 : Russell s’arrête à nouveau et change de pneus. Il ressort au 11e rang mais doit toujours effectuer un drive through. Il est devant Antonelli, qui doit encore effectuer... deux arrêts.

Tour 66 : Norris garde 2 secondes de marge pour avoir de l’air propre derrière Verstappen, et Leclerc se plaint que son rival est lent. Piastri en profite également puisqu’il est à 2"7 de la Ferrari. Russell s’étant arrêté, Williams inverse de nouveau les positions et Albon reprend son dû après avoir aidé son équipier à rester dixième ! Antonelli roule 5 secondes plus lentement que Russell pour offrir au Britannique un Drive Through gratuit !

Tour 67 : Verstappen attend toujours pour s’arrêter, et Norris est à 1"4. Stroll a fait son deuxième arrêt et ressort dernier.

Tour 68 : Piastri est à 2"4 de Leclerc alors que ce dernier et Norris sont de nouveau revenus sur Verstappen.

Tour 69 : Verstappen se plaint de pneus gauche qui sont "complètement morts". Antonelli a donné déjà près de 20 secondes à Russell.

Tour 70 : Verstappen est en 1’16 et Norris est bloqué derrière, tandis que Leclerc est lui aussi bloqué derrière tout le monde. Russell signe le meilleur tour en course en 1’13"483 ! Norris veut de l’aide : "Où est Oscar ? J’ai besoin qu’il mette la pression sur Charles".

Tour 71 : Verstappen continue et Norris dit qu’il le ralentit et n’attaque même pas. Russell rentre de nouveau au stand et fait son Drive Through. Il ressort 11e sans perdre de place. Antonelli fait son premier arrêt.

Tour 72 : Norris ralentit pour refroidir ses pneus et permettre à Piastri de revenir. Les quatre hommes de tête se tiennent maintenant en 3 secondes, mais Verstappen va devoir s’arrêter encore.

Tour 73 : Verstappen continue à rester en tête avec plus de 2 secondes d’avance, et Leclerc est à 4 dixièmes de Norris. Piastri est dans la seconde derrière Leclerc. A noter que Tsunoda, qui s’est arrêté au premier tour, doit encore effectuer son deuxième arrêt.

Tour 74 : Les écarts sont toujours très serrés, mais les McLaren et Leclerc attendent l’arrêt de Verstappen pour s’expliquer... si toutefois il n’attend pas le dernier tour pour rentrer !

Tour 75 : Leclerc dit que Norris fait plusieurs erreurs, mais le Britannique est toujours en tête.

Tour 76 : Verstappen est en tête devant Norris et Leclerc. Antonelli a fait son deuxième arrêt et pointe... à trois tours des leaders ! Tsunoda s’arrête et ressort avant dernier. Russell bat le meilleur tour en course en 1’13"405.

Tour 77 : On est dans l’avant-dernière boucle et Verstappen ne s’est pas encore arrêté ! Il va s’arrêter à la fin du tour, alors que Norris garde Leclerc et Piastri derrière lui. Et Verstappen rentre à la fin du tour !

Dernier tour : Comme prévu, le Néerlandais ressort quatrième en pneus tendres. Norris hérite de la tête avec 1"6 d’avance sur Leclerc et 2"9 sur Piastri. Norris s’envole en reprenant plus de deux secondes à Leclerc dans la dernière boucle.

Arrivée : Norris s’impose à Monaco et prend le meilleur tour en course en 1’13"221, ce qui lui permet de signer un Hat Trick ! Leclerc et Piastri terminent sur le podium dans cet ordre. Verstappen est quatrième devant Hamilton qui est cinquième.

Hadjar termine sixième à un tour devant Ocon et Lawson, permettant à Racing Bulls d’inscrire 12 points, et Haas six unités. Albon est neuvième à deux tours, devant Sainz, et ils marquent trois points pour Williams.

Russell est 11e et c’est un zéro pointé pour Mercedes. Bearman termine 12e devant Colapinto, Bortoleto, Stroll, qui a passé Hülkenberg dans le dernier tour, puis Tsunoda et Antonelli, qui est à trois tours du vainqueur à l’arrivée.