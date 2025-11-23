Norris admet avoir ’foiré’ son départ mais n’est ’pas déçu’ de terminer 2e à Las Vegas

Lando Norris a terminé deuxième du Grand Prix de Las Vegas, au lendemain d’une pole position signée sous la pluie. Le pilote McLaren F1 a tenté une manœuvre agressive au départ face à Max Verstappen mais s’est raté au premier virage et a laissé passer la Red Bull ainsi que George Russell.

"J’ai laissé Max gagner !" a plaisanté le Britannique, avant de saluer la course de son rival. "Non, c’était une belle course de sa part. Ce n’était pas ma meilleure performance aujourd’hui, il était plus rapide, ils ont fait du meilleur travail. C’était amusant, la course était difficile mais amusante."

Interrogé sur le fait qu’il ait dit avoir laissé gagner Verstappen, il a donné une version plus honnête et moins polie de son envol raté : "Non, j’ai dit que j’ai foiré mon départ !" a plaisanté Norris, expliquant qu’il ne pouvait pas faire mieux que deuxième en termes de rythme.

"C’était plutôt embarrassant. Je suis là pour gagner des courses. La deuxième place reste un excellent résultat. Je me sens un peu gâté vu nos performances des derniers week-ends."

"J’ai complètement raté le premier virage, ce qui m’a coûté la victoire. Mais ça ne m’a pas empêché de gagner aujourd’hui. Ce qui nous a coûté la victoire, c’est un manque de performance, un manque de vitesse et de nombreux problèmes mécaniques."

"Je dois tirer les leçons de ce premier virage et essayer de faire mieux que ces derniers temps. Nos performances n’ont pas été à la hauteur."

"J’avais un bon rythme aujourd’hui mais Max a fait une bonne course. J’ai fait une erreur au premier virage, il faut être à l’attaque mais je l’ai été un peu trop. Je finis deuxième mais je ne suis pas trop déçu, je dois féliciter Max qui a fait une belle course."

Norris a maintenant 30 points d’avance sur Oscar Piastri et 42 points sur Max Verstappen. Il reste encore 58 points à marquer.

Norris remportera le titre au Qatar sauf si Oscar Piastri lui reprend 5 points ou Max Verstappen lui reprend 17 points, sachant qu’il y a un Sprint et une course le week-end prochain, soit 33 points en jeu en tout.