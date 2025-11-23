Troisième, Russell considère qu’il a fait ’le maximum’ possible à Las Vegas

George Russell a terminé troisième du Grand Prix de Las Vegas après une course d’attaque, mais aussi une fin de course plus délicate. Le pilote Mercedes F1 avait réussi à prendre la deuxième place à Lando Norris au départ et a même cru pouvoir attaquer Max Verstappen quand celui-ci s’est arrêté.

Mais le pilote Red Bull a immédiatement signé des chronos très rapides et Russell a abîmé ses gommes en tentant de suivre le rythme. Il a même craint un moment devoir effectuer un deuxième arrêt.

"Quand Max s’est arrêté, je pensais avoir une chance. Il avait les pneus froids et j’ai attaqué fort et j’ai endommagé les pneus, j’ai dit à la radio que je n’étais pas sûr qu’ils n’iraient pas au bout de la course" raconte Russell.

Le Britannique admet qu’une place sur le podium est déjà un bon résultat après une telle course : "C’était difficile. Ce n’était une bonne course de notre côté et le podium est le maximum que l’on pouvait faire."

Et en effet, l’inquiétude sur la tenue des pneus était bien réelle, puisque Toto Wolff révèle que le rythme du Britannique s’effondrait et que la situation ne s’améliorait pas, contrairement à ce qu’a réussi Andrea Kimi Antonelli avec 48 tours en pneus durs.

"Le principal problème a été qu’il a poussé pendant un ou deux tours au début pour dépasser Max Verstappen, ce qui a mis les pneus à rude épreuve. À la fin, les pneus ont lâché, c’était le principal problème" a confirmé Wolff.

L’Autrichien en a d’ailleurs profité pour saluer la performance d’Antonelli en course : "La façon dont il est remonté de la 17e à la cinquième place est tout à fait remarquable. Sans pénalité, il aurait terminé quatrième."