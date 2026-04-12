Montoya : Verstappen doit ’se faire’ à l’idée d’une année difficile en F1

Le début de saison 2026 est loin de répondre aux attentes de Red Bull Racing et de Max Verstappen. Et pour Juan Pablo Montoya, les difficultés pourraient bien s’inscrire dans la durée.

Le quadruple champion du monde traverse une entame de championnat particulièrement compliquée. Dès l’Australie, Verstappen a vu sa séance de qualifications se terminer dans le mur, avant d’abandonner en Chine sur problème technique.

Plus récemment, au Japon, le Néerlandais n’a pas fait mieux qu’une élimination dès la Q2 et une 8e place en course. Après trois manches, il ne totalise que 12 points, un bilan modeste qui le place derrière Pierre Gasly et Oliver Bearman au classement.

Ce début difficile s’inscrit dans un contexte bien particulier : pour la première fois de son histoire, Red Bull conçoit l’ensemble de son package en interne, y compris le groupe propulseur.

Un défi colossal pour l’écurie de Milton Keynes, qui nécessite du temps d’adaptation. Les rumeurs évoquent notamment une monoplace en surpoids, un handicap déjà pointé du doigt chez d’autres équipes comme Williams.

Si les performances ne sont pas au rendez-vous, Verstappen a choisi de diriger ses critiques vers le règlement lui-même plutôt que vers sa propre monoplace.

Le Néerlandais n’a pas hésité à qualifier la Formule 1 actuelle de "Formule E sous stéroïdes" et de discipline "anti-course," dénonçant les contraintes imposées par les nouvelles unités de puissance.

Des propos qui traduisent une frustration grandissante, au point même d’évoquer un possible retrait de la discipline à l’issue de la saison.

Interrogé sur cette situation, Montoya adopte une position plus mesurée. Pour lui, ces nouvelles règles répondent avant tout à un impératif stratégique pour la discipline en termes d’image par rapport à l’évolution de la société.

"Je pense que c’est une bonne chose. Les gens oublient que l’une des raisons pour lesquelles la F1 fonctionne, c’est qu’il faut créer quelque chose qui attire les constructeurs," explique-t-il.

"Au final, ce qui fait vraiment croître le nombre de motoristes dans le sport, c’est de proposer quelque chose de pertinent pour eux."

Le Colombien souligne également une différence de perception entre pilotes jeunes et expérimentés.

"Quand vous êtes jeune, vous ne comprenez pas forcément cela. Mais avec l’âge et l’expérience, oui."

Montoya constate toutefois les difficultés actuelles de Red Bull, qu’il relie directement à la frustration de Verstappen.

"Je comprends sa frustration, parce qu’ils ne sont pas performants."

"D’après ce qu’on entend, avec la rumeur d’une voiture très lourde, comme Williams, ils vont connaître une année difficile."

"Max doit s’y faire. Je pense que nous allons encore beaucoup entendre Max cette saison."