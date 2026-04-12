La première F1 de Senna mise aux enchères à Monaco

Une pièce majeure de l’histoire de la Formule 1 s’apprête à changer de mains. La monoplace avec laquelle Ayrton Senna a disputé son tout premier Grand Prix sera mise aux enchères à la fin du mois, avec une estimation à plusieurs millions d’euros.

C’est en 1984 que débute l’aventure du futur triple champion du monde en Formule 1, au volant d’une Toleman. L’écurie britannique, modeste et peu compétitive à l’époque, n’en occupe pas moins une place à part dans l’histoire de la discipline pour avoir offert ses débuts au prodige brésilien.

Au fil de cette première saison, Senna commence à se faire un nom. Il inscrit ses premiers points lors des Grands Prix d’Afrique du Sud et de Belgique, grâce à deux sixièmes places, avant de signer un premier podium retentissant sous la pluie à Monaco.

Il ajoute ensuite deux autres troisièmes places, en Grande-Bretagne et au Portugal, pour conclure une campagne déjà prometteuse.

L’année suivante, il rejoint Lotus, tandis que Toleman, en perte de vitesse, poursuit brièvement son aventure avant de devenir Benetton à partir de 1986, une structure aujourd’hui connue sous le nom d’Alpine.

Un châssis chargé d’histoire

La monoplace en question, la Toleman TG183B (châssis n°5), sera proposée à la vente par RM Sotheby’s le 25 avril à Monaco. Elle est estimée entre 2,8 et 3,8 millions d’euros.

Ce châssis est celui utilisé par Senna lors des quatre premières manches de sa carrière en Formule 1, ainsi que celui avec lequel il a inscrit ses premiers points dans la discipline.

La voiture conserve son moteur d’époque, un Hart 415T, et reste éligible à des compétitions historiques telles que le Grand Prix de Monaco Historique.

Elle n’a pas seulement une valeur symbolique : elle a également repris la piste ces dernières années. L’ancien rival de Senna en Formule 3, Martin Brundle, l’a pilotée en 2022 dans le cadre d’un documentaire. Plus récemment, Pierre Gasly a pris son volant à Silverstone en 2024, à l’occasion des 40 ans des débuts du Brésilien et des 30 ans de sa disparition.

D’autres monoplaces prestigieuses en vente

Cette vente aux enchères réunira plusieurs autres pièces remarquables de l’histoire de la Formule 1.

Parmi elles, une Ferrari 642 de 1991, conçue comme voiture de réserve pour Alain Prost et Jean Alesi lors de certaines manches de la saison, avec une estimation comprise entre 3 et 4 millions d’euros.

Une autre Ferrari emblématique, la 312 T3 de 1978, pilotée notamment par Carlos Reutemann et Gilles Villeneuve, pourrait atteindre entre 4,5 et 5,5 millions d’euros.

On retrouve également une Fittipaldi F6/A de 1979, engagée par Emerson Fittipaldi, dont la valeur est estimée à au moins 500 000 euros.

Enfin, une Jordan EJ13 de 2003 dans sa version show car complète cette sélection, avec une estimation comprise entre 100 000 et 150 000 euros.