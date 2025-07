Mekies voit Red Bull comme ’la meilleure’ équipe en F1

Laurent Mekies a donné ses premiers commentaires en tant que directeur de Red Bull Racing.

Le Français était présent à Silverstone avec le team à l’occasion d’un roulage de la RB21 auquel il a pu assister, indiquant ce que représente pour lui le fait de diriger Red Bull à la place de Christian Horner.

"C’est un peu irréel de ne pas le voir ici. Il est impossible de sous-estimer l’ampleur de la réussite de cette équipe sous la direction de Christian depuis 20 ans. C’est lui, avec Helmut, qui m’a fait entrer dans la famille Red Bull il y a quelques années" a déclaré Mekies.

"Je l’ai rencontré il y a 20 ans, alors qu’il était le plus jeune directeur d’équipe en Formule 1, et c’est incroyable de voir comment il a amené cette équipe au niveau où elle se trouve aujourd’hui, et c’est un voyage avec beaucoup, beaucoup de titres et de victoires."

Le Français est heureux de prendre en main son nouvel environnement, et il arrive avec une vision consciente de ce qu’est Red Bull : "Je vois cette équipe comme la plupart des gens la voient de l’extérieur : nous voyons les meilleurs au monde dans ce qu’ils font."

"C’est ce qu’est cette équipe, même en tant que concurrent auparavant, vous considérez Red Bull Racing comme l’équipe la plus pointue, ayant réussi à accumuler les meilleurs talents."

"C’est un privilège de rejoindre l’équipe, et l’objectif sera de s’assurer que tous les gens talentueux ici ont ce dont ils ont besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes, parce qu’ils sont déjà les meilleurs. Nous allons nous concentrer sur ce point et nous assurer que l’énergie Red Bull circule dans toute l’équipe."

"Nous ne sous-estimons pas le défi que la Formule 1 s’apprête à relever avec le plus grand changement de réglementation de l’histoire. Et ce sera d’autant plus le cas pour Red Bull avec son premier moteur. Nous aurons besoin de tout le monde et nous le ferons ensemble, et je suis sûr qu’avec la contribution de chacun, nous relèverons ce défi."

Au sein de Red Bull depuis de nombreuses années, Mekies est heureux de pouvoir continuer à ravailler pour le groupe en Formule 1 : "Red Bull est l’une des entreprises les plus incroyables de la planète."

"Vous avez ici une combinaison folle où chez Red Bull Racing, vous avez les gens les plus talentueux ; ils sont les meilleurs au monde dans ce qu’ils font. Et cette entité fait partie du groupe Red Bull, avec l’une des entreprises les plus incroyables de la planète. C’est de l’énergie qui s’ajoute à l’énergie."

"C’est aussi beaucoup dans l’esprit Red Bull et l’ADN Red Bull dans notre façon de faire les choses - avec le sourire, avec une prise de risque élevée. Mais nous n’oublions pas que nous exerçons le meilleur métier du monde, et nous le faisons avec le plus grand désir de gagner, mais aussi avec le sourire et l’énergie de Red Bull."

La première étape pour Mekies dans l’équipe sera de rencontrer ses troupes pour comprendre le fonctionnement de la structure : "Il n’y a qu’une seule étape à franchir : ce que vous ne pouvez pas attendre, c’est de rencontrer les gens."

"Cela ne fait même pas un jour, alors j’ai hâte de rencontrer le plus grand nombre possible de membres de cette incroyable équipe. Vous voulez découvrir la magie ; vous voulez rencontrer les gars et les filles qui font la magie dans les coulisses."

"Et c’est à cela que seront consacrées les prochaines semaines : rencontrer autant de personnes que possible, les écouter, essayer de comprendre cette belle machine magique qu’est Red Bull F1, et finalement trouver des moyens d’y contribuer et de la soutenir."