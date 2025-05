McLaren F1 annonce déjà O’Ward pour les EL1 du GP du Mexique

McLaren F1 a déjà annoncé que Patricio O’Ward participera aux EL1 du Grand Prix du Mexique, au mois d’octobre. L’annonce arrive tôt, mais le pilote mexicain est l’un des leaders de l’équipe anglaise en IndyCar, et qu’il a déjà roulé à domicile l’an dernier en essais libres.

"Je suis très heureux de remonter dans la voiture pour les EL1 lors de ma course à domicile au Mexique cette année. Les fans de Mexico ont été incroyables la dernière fois, et j’ai eu le sentiment de pouvoir tirer le maximum du programme que l’équipe avait prévu. Je suis impatient d’y retourner cette année et de travailler avec Zak, Andrea et toute l’équipe" a déclaré O’Ward.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, s’est félicité de la continuité de leur collaboration : "Nous sommes heureux de confirmer que Pato O’Ward participera aux Essais Libres 1 du Grand Prix de Mexico 2025, afin d’acquérir un temps précieux au volant de la MCL39. Pato a apporté une contribution appréciée la saison dernière et continue d’impressionner en IndyCar."

"Cela fait de lui un pilote approprié pour la séance d’essais libres 1. Cela permettra à Pato d’approfondir ses connaissances et de continuer à faire partie de nos pilotes de réserve pour la deuxième année, ce qui nous permettra de disposer d’un large éventail de pilotes auxquels nous pourrons faire appel en cas de besoin."