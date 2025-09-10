Mekies : Red Bull a ’tout remis en question’ pour retrouver la victoire

Laurent Mekies est heureux de la victoire de Max Verstappen à Monza pour ce qu’elle représente pour Red Bull, pour une équipe qui, selon lui, travaille d’arrache-pied en coulisses dans le but de corriger une saison difficile, et de sauver ce qui peut l’être.

Le directeur du team explique que tout a été revu au fil d’un début de saison délicat, alors qu’il a pris ses fonctions en juillet et qu’il a aussi cherché à comprendre ce qui avait empêché la continuité de très bons résultats durant les saisons précédentes.

"Vous savez, dans ce genre de moment, on pense à l’équipe à Milton Keynes, au début difficile de la saison" a déclaré Mekies. "Quand les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, quand on n’atteint pas la vitesse maximale, on remet tout en question."

"C’est comme ça que nous sommes, c’est comme ça que fonctionne la compétition. On remet tout en question, et ce qui est formidable dans cette équipe, c’est qu’elle a su garder l’esprit ouvert. Ils ont tout remis en question de manière très constructive."

"C’est beaucoup de travail et on n’obtient pas toujours les retours positifs que nous avons eus sur les circuits. Nos pensées vont donc à tous ceux qui, à Milton Keynes, ont travaillé si dur pour ne pas abandonner."

Le Français se félicite que la victoire de Verstappen leur ait "largement rendu le crédit de nombreuses semaines, voire de nombreux mois de travail acharné dans l’ombre" et de "risques" pris : "Nous prenons des risques pour comprendre au mieux ce qui a limité le projet cette année."

"Nous avons pris des risques à Budapest, et le week-end s’est avéré extrêmement difficile. Les commentaires de Max sont donc tout à fait justifiés, car nous avons mis nos pilotes dans des situations délicates."

"Mais nous le faisons pour apprendre. Aujourd’hui, nous en récoltons les fruits. Encore une fois, nous savons à quel point le tracé de ce circuit est particulier. C’est donc un bon apprentissage. Nous verrons où cela nous mènera dans les prochaines courses."