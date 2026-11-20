C’est à une heure très nocturne que nous nous retrouvons pour suivre les EL1 du Grand Prix de Las Vegas, 21e et antépénultième manche de la saison 2026 de Formule 1. Les pilotes vont pouvoir découvrir la piste à une température fraîche mais pas encore glaciale comme elle le sera pour les EL2, les qualifs et la course, mais c’est surtout la gestion d’énergie qui va être le sujet de travail de cette séance.

En effet, le circuit du Strip possède de nombreuses lignes droites, dont une de près de deux kilomètres, et la gestion d’énergie s’annonce très difficile avec les V6 hybrides de nouvelle génération, ce qui va demander un long travail de préparation.

Trois pilotes débutants sont en piste ce vendredi en Essais Libres 1, il s’agit de Ryo Hirakawa chez Haas, Dino Beganovic chez Ferrari, et Jak Crawford chez Aston Martin F1. L’objectif est évidemment pour ces équipes de valider la quatrième séance libre offerte à un jeune pilote, avant les deux dernières courses.

Plusieurs évolutions ont été apportées par les équipes ce week-end. McLaren F1 a un tout nouveau plancher, tandis que Mercedes apporte un nouvel aileron arrière, des supports de rétroviseurs et un capot moteur revu.

Red Bull a de nouvelles dérives d’aileron avant, tandis que Ferrari a juste apporté des éléments verticaux de plancher revus. Racing Bulls a quelques modifications mineures sur le plancher, les freins arrière et l’aileron avant.

Haas a un aileron arrière revu avec un nouveau mécanisme de mode ligne droite, et Audi a des écopes de freins arrière modifiées. Williams, Aston Martin, Alpine et Cadillac n’ont apporté aucune évolution.

1h00 : Deux pilotes sont déjà pénalisés : Oscar Piastri reculera de dix places sur la grille, tandis que Kimi Antonelli aura une pénalité de cinq positions dimanche au départ de la course.

1h04 : Esteban Ocon semble proche de devenir réserviste pour Aston Martin F1 l’année prochaine. Le Français, congédié par Haas après le GP du Mexique, pourrait rouler en vert dès les essais d’après-saison à Abu Dhabi.

1h08 : Le départ d’Ocon n’a pas marqué la fin des tensions chez Haas, puisque le contrat d’Oliver Bearman n’est toujours pas finalisé. Le Britannique s’est agacé de cette situation et a semblé très tendu en conférence de presse jeudi.

1h13 : Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, a dû prendre la parole pour demander à son pilote de la patience, mais on sent que la sérénité n’est pas de mise du côté de la structure américaine.

1h19 : On a aussi appris ce jeudi que la F1 aurait à partir de 2027 des commissaires de course à temps plein, qui seront engagés au fil de la saison. Une demande que les pilotes avaient formulée à plusieurs reprises.

1h24 : Fernando Alonso a aussi révélé qu’il avait vraiment failli arrêter la Formule 1, alors qu’il a finalement prolongé son contrat avec Aston Martin, qui lui offrira aussi une participation au Dakar cet hiver.

1h27 : La nuit n’est pas encore tombée, mais il pleut à Las Vegas ! Une pluie fine qui va faire rouler les pilotes sur un asphalte bien mouillé, et à seulement 14 degrés.

1h30 : C’est parti pour les essais libres 1 !

1h32 : Les pilotes ne se ruent pas en piste, compte tenu des conditions.

1h35 : Certains sont dans leur baquet, d’autres hors de leur voiture, mais aucune monoplace n’est en piste pour l’instant.

1h36 : On a une Cadillac en piste ! Sergio Pérez fait un tour très lent pour éviter toute erreur, et l’on constate que l’asphalte est bien trempé, alors que la pluie tombe toujours.

1h38 : Le Mexicain est de retour au stand.

1h40 : La pluie a redoublé d’intensité, c’est un véritable déluge qui s’abat sur Las Vegas.

1h45 : Les pilotes sont pour la plupart sortis de leur voiture, la piste est difficilement praticable et cette séance devrait se résumer au strict minimum, alors que la pluie n’est pas prévue samedi et dimanche.

1h49 : On espère que vous ne vous êtes pas levés spécialement pour ces EL1, car la situation ne semble pas près de s’arranger. La pluie est toujours très intense et la zone de perturbation est environ à la moitié de son passage au-dessus du circuit.

1h51 : Mais si vous êtes là, restez, on a une voiture en piste ! Ryo Hirakawa est en piste avec la Haas numéro 50, tandis que son équipier reçoit l’information selon laquelle la pluie s’est encore intensifiée.

1h52 : Hirakawa se plaint d’une direction lourde, alors qu’on voit qu’il redouble de prudence. Rafael Câmara l’a rejoint en piste, mais le Japonais revient au stand.

1h54 : Les deux pilotes Williams ont décidé d’utiliser le turbo amélioré de Mercedes, et cela veut dire que Carlos Sainz reculera lui aussi de dix places sur la grille.

1h56 : On approche de la mi-séance et la pluie se réduit légèrement. C’est sûrement pour ces deux conditions réunies que l’on voit plusieurs pilotes se préparer à prendre le volant !

1h57 : Valtteri Bottas est en piste, et le pilote Cadillac fraichement confirmé pour 2027 vient de mettre sa MAC-26 en travers !