Les rumeurs Verstappen n’inquiètent pas Russell pour sa place chez Mercedes F1

George Russell a insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune urgence » à signer un nouveau contrat avec Mercedes F1, même si son contrat actuel expire fin 2025.

Russell arrive en fin de contrat à la fin de la saison et certaines rumeurs font une place à Max Verstappen au sein de l’équipe allemande si ce dernier voulait quitter Red Bull Racing avant l’heure.

Le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, a insisté sur le fait qu’en l’état actuel des choses Russell resterait aux côtés de Kimi Antonelli pour la saison prochaine. Mais si Verstappen venait à se mettre à sa disposition ? Russell ne craint-il pas d’être celui qui soit sacrifié ?

Lors de la conférence de presse de la FIA du Grand Prix du Japon aujourd’hui, Russell a déclaré ne pas avoir d’inquiétude.

"De mon côté, il n’y a aucune inquiétude concernant un contrat. En fin de compte, il y a déjà des contrats en place en Formule 1, vous ne savez pas tout. Les choses évoluent très vite. Et pour ces rumeurs (sur Max), je crois en moi. Il faut être performant. C’est aussi simple que ça."

"Concernant les négociations contractuelles, je pense que par le passé, avec Toto, il ne fallait pas plus de 24 heures pour avoir une discussion, puis le dossier est transmis aux avocats et nous parvenons à un accord."

"De mon côté, il n’y a aucune urgence. Aucune inquiétude. Aucune pression. Je suis satisfait de ma performance actuelle. Je prends simplement plaisir à courir, c’est donc ma priorité absolue."

Russell a réalisé un excellent début d’année 2025, terminant sur le podium lors des deux premières courses. Il occupe la troisième place du championnat des pilotes de F1, à neuf points de Lando Norris. Malgré un bon départ, Russell reste « réaliste ».

"Les deux premières courses ont été excellentes – deux podiums – et nous ne pouvions pas espérer mieux. Il faut être réaliste. Nous n’en sommes qu’à la deuxième course d’une longue saison."

"Je ne pense pas que Ferrari et peut-être Red Bull aient encore exploité leur potentiel. Nous ne voulons pas nous laisser aller à l’idée que ce soit possible semaine après semaine, mais nous savons pertinemment que si nous faisons de notre mieux, nous serons dans le coup."

"Nous savons que nous avons toujours été forts en qualifications, mais je pense que c’était plutôt rafraîchissant de constater en Chine que notre rythme de course était également plutôt bon et que nous étions la deuxième équipe la plus rapide du plateau."

"Il y a beaucoup de points positifs à retenir. Nous sommes au Japon, qui a probablement été l’une de nos pires courses de l’année dernière, donc ce sera un test assez intéressant pour voir si nous pouvons améliorer par rapport à la même période il y a 12 mois."