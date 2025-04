Le clan Perez crie à la théorie du complot face à Verstappen

C’est une sortie médiatique qui risque de faire du bruit.

Alors que Sergio Perez a récemment repris la parole pour s’exprimer sur un potentiel retour en Formule 1, avec la piste Cadillac qui semble privilégiée, son père a dénoncé un complot monté par Red Bull Racing contre son fils.

Antonio Pérez Garibay, homme politique très puissant au Mexique, affirme que Max Verstappen aurait du mal à performer s’il pilotait l’autre Red Bull. En d’autres termes, Red Bull ne produit pas deux monoplaces identiques !

Une théorie du complot comme on n’en voit plus depuis très longtemps en F1 mais qui ne manquera certainement pas de faire réagir l’équipe autrichienne dans les heures ou jours à venir.

"Ce que je vais dire va faire beaucoup de bruit, mais la voiture portant le numéro 1 [Verstappen] n’était pas la même que celle portant le numéro 11 [Perez]."

"Et si vous placez le pilote de la voiture 1 dans la voiture 11, il ne sortira pas non plus de la Q1 en qualifications et ne dépassera pas la voiture portant le numéro 1. Si vous placez le pilote de la voiture 1 dans la voiture 11, il ne fera pas mieux."

"Donc, c’est la voiture qui est en cause. Les voitures n’étaient pas les mêmes."

Le départ de Lawson a permis à Yuki Tsunoda de rejoindre l’équipe senior et de saisir sa chance au sein de l’écurie de Milton Keynes. Perez Senior espère que Tsunoda fera de bons débuts à domicile à Suzuka.

"J’espère que les choses seront différentes aujourd’hui et qu’au Japon, Yuki aura la meilleure voiture que Red Bull puisse lui offrir. Ils ne peuvent pas décevoir les fans japonais, ils doivent donner à Yuki les meilleurs moyens de se battre. Il doit donc avoir la même voiture."