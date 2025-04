Lawson : Je veux prouver que j’ai ma place en F1

Liam Lawson est de retour dans le paddock... mais chez Racing Bulls cette fois.

Le Néo-Zélandais qui a perdu son baquet Red Bull Racing ces derniers jours a confié son choc et sa frustration hier et aujourd’hui, à Suzuka, au moment d’affronter la presse et ses questions, il a tenté de cacher son amertume.

Lawson se dit déterminé à prouver qu’il a sa place en Formule 1 même s’il a déclaré que ce changement était « très inattendu si tôt » et que cela a été une surprise totale après le Grand Prix de Chine le mois dernier.

"Je n’en avais aucune idée en Chine," a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de la FIA d’aujourd’hui. "Cela s’est décidé, je suppose, le lundi ou le mardi suivant."

"J’ai quitté la Chine pour commencer les préparatifs pour le Japon et j’ai reçu un appel téléphonique m’annonçant que c’était ce qui allait se passer. C’était probablement très inattendu si tôt, mais c’était après le week-end."

Lawson ne pense pas à un retour chez Red Bull Racing pour l’instant

Il a entamé sa première saison complète avec Red Bull après seulement 11 Grands Prix disputés au cours des deux années précédentes. Malgré une perte de baquet aussi rapide, Lawson est soulagé de conserver un volant et impatient de démontrer de quoi il est capable.

"On sait comment fonctionne la Formule 1 et à quelle vitesse les choses évoluent. Il y a un an, je n’avais pas de baquet. J’étais là l’année dernière, à regarder et à rêver de courir."

"Puis, j’ai eu l’opportunité de courir à la fin de l’année dernière, puis celle de rejoindre Red Bull Racing. Il s’est passé beaucoup de choses en 12 mois."

"Pour moi, l’essentiel, c’est d’être au volant. J’ai l’opportunité de prouver que j’ai ma place ici, et c’est ce que je vais essayer de faire, à chaque fois que je monte dans une voiture, et c’est ce que je vais faire ce week-end. Je pense que les choses évoluent très, très vite : quant à mon avenir, je ne sais pas, et pour moi, la seule façon de le contrôler, c’est de piloter vite."

"Je suppose qu’un retour chez Red Bull fera partie des discussions. Mais, quoi qu’il arrive par la suite, je ne peux pas vraiment le contrôler. Ce que je peux contrôler, c’est la conduite pour le prouver. Donc, honnêtement, pour l’instant, je n’y pense pas vraiment."