La FIA inaugure son centre de contrôle à distance de la F1... avec l’aide de l’intelligence artificielle

La FIA franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la direction de course en Formule 1. La fédération a officiellement inauguré son nouveau Centre des opérations à distance, installé à Biggin Hill, au Royaume-Uni, au sein des infrastructures technologiques de la F1. Fruit d’un investissement de plusieurs millions d’euros, cette installation doit permettre d’améliorer la détection des infractions, la rapidité d’analyse des incidents et la cohérence des décisions sportives. Déjà opérationnel depuis le Grand Prix des Pays-Bas, le centre s’appuie notamment sur l’intelligence artificielle, plus de 140 flux de données et une équipe pouvant compter jusqu’à seize personnes lors des week-ends de course.

La Fédération Internationale de l’Automobile poursuit ses investissements dans les moyens techniques mis à la disposition de la direction de course et des commissaires sportifs. Alors que la Formule 1 et le sport automobile connaissent une période de forte croissance à l’échelle mondiale, la FIA a choisi de renforcer ses capacités de surveillance et d’analyse des événements survenant en piste.

Son nouveau Centre des opérations à distance, désigné par l’acronyme ROC (Remote Operations Centre), a été officiellement inauguré sur le campus de Biggin Hill, qui abrite notamment le centre de diffusion international et les installations technologiques de la Formule 1.

Ce projet, développé en étroite collaboration avec la F1, représente un investissement de plusieurs millions d’euros destiné à moderniser l’arbitrage sportif et à renforcer la sécurité, l’équité et l’intégrité des compétitions. L’objectif est de fournir aux officiels des informations toujours plus précises et rapidement exploitables, afin de faciliter leur travail dans un championnat où les décisions doivent parfois être prises en quelques secondes.

Plus de 140 flux analysés pendant les Grands Prix

Le nouveau centre constitue l’un des quatre piliers du dispositif opérationnel de la FIA, aux côtés de la direction de course, des opérations systèmes et du collège des commissaires sportifs. Il ne remplace donc pas les officiels présents sur les circuits, mais intervient comme une structure supplémentaire d’analyse et d’assistance à la prise de décision.

Pendant les week-ends de Grand Prix, les analystes du ROC peuvent traiter les informations provenant de plus de 140 flux audio et vidéo. Ils disposent également des données de positionnement des monoplaces, des informations télémétriques et des communications radio entre les pilotes et leurs équipes.

Ces différentes sources permettent de reconstituer précisément les situations rencontrées en piste et d’identifier les incidents susceptibles de nécessiter une intervention de la direction de course ou des commissaires sportifs.

Le centre peut notamment contribuer à détecter les faux départs, les mauvais positionnements sur la grille, les dépassements des limites de piste, les infractions dans la voie des stands ou encore les manquements aux procédures liées aux pénalités.

L’ensemble du dispositif vise à améliorer la rapidité, la précision et la cohérence des analyses transmises aux officiels. Cette assistance concerne non seulement la Formule 1, mais également les championnats de Formule 2 et de Formule 3.

L’intelligence artificielle au service de la direction de course

L’une des principales évolutions de cette nouvelle installation concerne l’utilisation d’outils automatisés pour faciliter l’identification des incidents.

La FIA s’appuie notamment sur des technologies de reconnaissance des formes assistée par intelligence artificielle, de vision par ordinateur et de classement automatique des messages radio.

Ces systèmes permettent de signaler plus rapidement certaines situations potentiellement litigieuses, afin que les analystes puissent les examiner et transmettre les éléments pertinents aux responsables concernés.

L’intelligence artificielle intervient donc comme un outil d’assistance à l’analyse, et non comme un système autonome chargé de prononcer les sanctions sportives.

Cette distinction est importante : les décisions restent du ressort des officiels de la FIA, tandis que les technologies du ROC contribuent à leur fournir les informations nécessaires.

Les données collectées et les analyses effectuées peuvent être utilisées pour réexaminer certains incidents, identifier des améliorations possibles dans les procédures et contribuer à l’évolution des règlements.

Ces travaux doivent également servir à former les futures générations de responsables de la direction de course.

Si son inauguration officielle vient d’avoir lieu, le nouveau ROC n’en est pas à ses premières opérations. La FIA précise que les installations sont pleinement fonctionnelles depuis le Grand Prix des Pays-Bas.

Leur intégration au campus technologique de la Formule 1 permet notamment d’améliorer la connectivité avec les circuits et de disposer de capacités opérationnelles renforcées. Jusqu’à seize personnes peuvent travailler dans le centre pendant les week-ends de course, afin d’assurer une assistance permanente aux équipes de direction de course et aux commissaires. Ce fonctionnement doit permettre de mieux répartir les tâches d’analyse et de faciliter le traitement simultané des nombreuses informations générées par les compétitions.

L’investissement ne concerne toutefois pas uniquement les équipements et les infrastructures. La FIA entend également profiter de ce nouvel environnement pour développer les compétences de ses officiels et préparer les prochaines générations de responsables sportifs.

Le ROC jouera ainsi un rôle important dans le programme de haute performance destiné aux officiels, le High Performance Programme (HPP).

Mis en place en 2023, ce dispositif propose aux commissaires sportifs et aux directeurs de course du monde entier des formations personnalisées ainsi qu’un parcours structuré permettant d’accéder progressivement au niveau des championnats du monde de la FIA.

L’association du ROC et du HPP doit contribuer à constituer un vivier d’officiels plus important, plus diversifié et mieux préparé aux exigences des compétitions internationales.

Une étape importante dans l’évolution de la Formule 1

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs responsables de premier plan du sport automobile.

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, était notamment accompagné de Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, de Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de la FIA, et de Tim Malyon, directeur sportif de la fédération.

Steve Porter, responsable de l’équipe du ROC et spécialiste de la réglementation, ainsi que plusieurs membres du personnel opérationnel du centre, ont également participé à l’événement.

Cette inauguration a été présentée comme une nouvelle illustration de la coopération entre la FIA et Formula One Group, avec l’objectif commun de renforcer la qualité de la gouvernance sportive au plus haut niveau du sport automobile.

Pour Mohammed Ben Sulayem, ces nouvelles installations constituent une étape importante dans l’adaptation des structures de la fédération à la croissance du championnat.

"L’inauguration de notre nouveau Centre des opérations à distance représente une étape importante dans l’évolution continue du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA et dans notre engagement à garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité, d’équité et d’intégrité dans notre sport."

"Alors que le championnat poursuit son expansion à l’échelle mondiale, il est essentiel que nous continuions à investir dans les personnes, les technologies et les infrastructures qui permettent d’assurer une gestion des courses de tout premier ordre. Cette installation ultramoderne renforcera notre capacité à favoriser des décisions précises, cohérentes et efficaces, afin que notre sport continue de fonctionner selon les standards les plus élevés."

Le président de la FIA a également insisté sur l’importance de la collaboration avec les dirigeants de la Formule 1 pour mener ce projet à son terme.

"C’est également un exemple marquant de ce que nous pouvons accomplir grâce à la collaboration. Je tiens à remercier Stefano Domenicali et nos partenaires de Formula One Group pour leur soutien constant, ainsi que les équipes dévouées de la FIA, dont l’expertise et le professionnalisme sont fondamentaux pour la réussite de notre sport. Ensemble, nous investissons dans un avenir plus solide, plus sûr et plus équitable pour le sport automobile."

Stefano Domenicali considère lui aussi cette nouvelle installation comme une évolution importante pour le fonctionnement du championnat.

Le président-directeur général de la Formule 1 souligne notamment l’intérêt de réunir les moyens technologiques de la FIA et de la F1 sur un même site.

"L’ouverture du Centre des opérations à distance de la FIA dans notre Centre des médias et des technologies de la Formule 1 à Biggin Hill, qui accueille notre dispositif de diffusion internationale, constitue une avancée importante pour notre sport et pour nos supporters. Elle démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque la Formule 1 et la FIA travaillent en étroite collaboration, avec l’ambition commune de garantir les standards les plus élevés dans notre discipline."

Domenicali insiste également sur les bénéfices attendus pour l’ensemble des catégories présentes lors des week-ends de Grand Prix.

"Cette installation de référence mondiale soutiendra les activités de la FIA sur les circuits en Formule 1, en Formule 2 et en Formule 3, en renforçant les opérations essentielles à une compétition équitable et à des décisions cohérentes. Je tiens à féliciter Mohammed Ben Sulayem et l’ensemble de l’équipe de la FIA pour la réalisation de ce centre. Nous sommes impatients de les accueillir à Biggin Hill et de poursuivre notre étroite collaboration afin de construire un avenir plus solide pour notre sport."